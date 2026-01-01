Implementujte Home Gallery jedním kliknutím.
Samohostovaná prohlížečová galerie fotografií a videí s vyhledáváním podobných obrázků, rozpoznáváním obličejů a geografickým vyhledáváním.
Vyberte si VPS balíček pro Home Gallery
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Home Gallery vytvořit
Home Gallery je open-source webová galerie s vlastním hostingem pro osobní foto a video archivy. Indexuje vaše média na disku, extrahuje metadata EXIF, generuje náhledy ve více rozlišeních a poskytuje rychlé procházení v prohlížeči s nekonečným posouváním, které funguje stejně dobře na telefonu, tabletu nebo stolním počítači — aniž byste cokoli nahrávali do cloudové služby třetí strany.
Co ji odlišuje, je objevování obsahu s ohledem na kontext. Home Gallery používá modely TensorFlow k vložení každé fotografie pro vyhledávání podobných obrázků, provádí detekci obličejů, abyste mohli procházet podle osob, a zpětně geokóduje souřadnice GPS do čitelných názvů míst. Původní soubory zůstávají nedotčené a lze je dokonce přesunout offline, jakmile jsou vytvořeny náhledy, což ji činí vhodnou pro dlouhodobé archivy, které se rozprostírají na více discích.
Hlavní funkce Home Gallery
Vyhledávání podobných obrázků
Vyberte libovolnou fotografii a vyhledejte vizuálně podobné záběry v celém archivu – najděte každý západ slunce, pláž nebo obrázek zvířete bez ručního označování.
Detekce obličeje
Automaticky jsou detekovány a seskupovány obličeje, takže procházení všech fotografií jedné osoby je jedno kliknutí namísto zdlouhavého označování po jednom.
Zpětná geolokace
GPS souřadnice v EXIF jsou převedeny na názvy zemí, měst a míst, takže se galerie stane prohledávatelnou mapou, kde byla každá fotografie pořízena.
Výrazový dotazovací jazyk
Filtrujte knihovnu pomocí operátorů a, nebo a ne napříč značkami, daty, místy, obličeji a metadaty fotoaparátu pro vytvoření přesných uložených zobrazení.
Podpora offline zdrojů
Jakmile jsou náhledy extrahovány, původní disk může zůstat offline – ideální pro archivy uložené na externích discích, které nejsou vždy připojeny.
PWA mobilní galerie
Instalovatelná progresivní webová aplikace poskytuje prostředí pro procházení podobné aplikaci na telefonech a tabletech bez nutnosti nativní instalace nebo obchodu s aplikacemi.
Proč provozovat Home Gallery u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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