Nasaďte Apache Pinot jedním kliknutím
Distribuované úložiště dat OLAP v reálném čase navržené pro analýzu v řádu milisekund na streamovaných a dávkových datech v masivním měřítku.
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Co všechno můžete s produktem Apache Pinot vytvořit
Apache Pinot je distribuované OLAP datové úložiště v reálném čase, vyvinuté v LinkedIn a používané v produkci společnostmi Uber, Stripe, Walmart, Target a Slack k pohonu uživatelsky orientované analýzy miliard událostí. Přijímá data ze streamovacích zdrojů, jako jsou Kafka a Kinesis, stejně jako z dávkových zdrojů, jako jsou S3 a HDFS, a odpovídá na SQL dotazy v milisekundách i s tisíci souběžných uživatelů.
Vlastní hostování Pinot na vašem vlastním VPS udržuje latenci dotazů, zásady uchovávání dat a konfiguraci nájemců pod přímou kontrolou, bez účtování za dotaz nebo závislosti na dodavateli. Pinot Controller obsahuje integrovanou webovou konzoli pro správu schémat, konfiguraci tabulek a ad-hoc průzkum SQL.
Hlavní funkce Apache Pinot
Podsekundové SQL dotazy
Sloupcové úložiště s indexy typu star-tree, invertovanými a rozsahovými vrací latenci dotazů p99 v milisekundách napříč miliardami řádků.
Příjem v reálném čase a dávkový
Nativní konektory pro Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS a JDBC umožňují míchat streamovaná a historická data v jedné tabulce.
Vysoká souběžnost
Navrženo pro tisíce dotazů za sekundu z uživatelských řídicích panelů a interních analytických produktů bez předvýpočtu.
Integrovaná dotazovací konzole
Pinot Controller poskytuje webové rozhraní pro procházení tabulek, spouštění ad-hoc SQL a správu schémat, segmentů a tenantů.
Upsert a deduplikace tabulek
Upserty s primárním klíčem a částečné aktualizace činí Pinot vhodným pro zachycování změn dat a měnitelné proudy událostí, nejen pro logy pouze pro připojení.
Proč provozovat Apache Pinot u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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