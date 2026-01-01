Nasaďte ownCloud v jednoklikové instalaci.
Open-source platforma pro synchronizaci a sdílení souborů, která vám poskytuje soukromý cloud pro vaše dokumenty, fotografie a data.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ownCloud vytvořit
ownCloud je platforma pro synchronizaci a sdílení souborů s vlastním hostováním, která přináší pohodlí cloudového úložiště — přístup odkudkoli, synchronizaci napříč zařízeními, sdílení s kolegy — zcela v rámci vaší vlastní infrastruktury. Na rozdíl od Google Drive nebo Dropboxu ukládá ownCloud vaše soubory na váš vlastní server, čímž udržuje citlivé dokumenty a data pod vaší přímou kontrolou.
ownCloud, který používají firmy, univerzity a jednotlivci dbající na soukromí po celém světě, podporuje verzování souborů, detailní oprávnění ke sdílení a synchronizační klienty pro Windows, macOS, Linux, iOS a Android. Tato implementace zahrnuje MariaDB pro spolehlivé ukládání dat a Redis pro kešování za účelem zvýšení výkonu.
Hlavní funkce ownCloud
Synchronizace mezi zařízeními
Desktopoví klienti pro Windows, macOS a Linux a k tomu aplikace pro iOS a Android udržují soubory automaticky synchronizované napříč všemi vašimi zařízeními.
Podrobné sdílení souborů
Sdílejte soubory a složky s interními uživateli nebo externími hosty, s nastavením oprávnění k prohlížení, úpravám, opětovnému sdílení a datem vypršení platnosti odkazu.
Verzování souborů
Každá úprava souboru vytvoří novou verzi, kterou můžete procházet a obnovit, čímž vás chrání před náhodným přepsáním a ztrátou dat.
WebDAV přístup
Připojte ownCloud jako síťovou jednotku na jakémkoli operačním systému pomocí vestavěného serveru WebDAV bez instalace vyhrazeného synchronizačního klienta.
Tržiště aplikací
Rozšiřte funkčnost pomocí aplikací pro úpravu kancelářských dokumentů, antivirovou kontrolu, ověřování LDAP a dvoufaktorové přihlášení z tržiště ownCloud.
Proč provozovat ownCloud u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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