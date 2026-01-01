Implementujte OpenBudgeteer instalací jedním kliknutím.
Open-source aplikace pro rozpočtování s kategoriemi, která vám pomůže převzít kontrolu nad svými osobními financemi díky strukturovanému přístupu založenému na kategoriích.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OpenBudgeteer vytvořit
OpenBudgeteer je samoobslužná aplikace pro osobní finance postavená na principu rozpočtování do kategorií – inspirovaná nástroji jako YNAB a Buckets. Každý dolar příjmu přiřadíte konkrétním kategoriím výdajů ještě před začátkem měsíce, což vám dává jasný, záměrný plán pro vaše peníze, namísto reagování na výdaje, jakmile se objeví.
OpenBudgeteer, postavený na .NET a Blazor Serveru, běží zcela na vaší vlastní infrastruktuře, takže se vaše finanční data nikdy nedostanou do cloudu třetí strany. Připojuje se k databázi PostgreSQL pro trvalé úložiště a podporuje volitelnou autentizaci pro zabezpečený přístup. Je uveden v seznamu Awesome Self-Hosted a je důvěryhodnou volbou pro uživatele dbající na soukromí, kteří hledají schopnou, bezplatnou alternativu k komerčnímu rozpočtovacímu softwaru.
Hlavní funkce OpenBudgeteer
Rozpočtování do přihrádek
Přiřaďte každý dolar příjmu do předdefinovaných výdajových kategorií na začátku každého měsíce, čímž udržíte své finance organizované a pod kontrolou.
Plné vlastnictví dat
Vaše finanční data jsou uložena výhradně na vašem vlastním VPS – žádný cloud třetích stran, žádné poplatky za předplatné a žádná závislost na dodavateli.
Volitelná autentizace
Chraňte svůj rozpočet pomocí vestavěného ověřování uživatelského jména a hesla, čímž zajistíte, že citlivé finanční informace budou přístupné pouze vám.
PostgreSQL perzistence
Ukládá všechny transakce a rozpočtová data ve vyhrazené databázi PostgreSQL pro spolehlivé uchování odolné proti selhání a snadné zálohování.
Blazor Server uživatelské rozhraní (UI)
Moderní, responzivní webové rozhraní poháněné Blazor Serverem poskytuje rychlé, interaktivní rozpočtování přímo v prohlížeči.
Proč provozovat OpenBudgeteer u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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