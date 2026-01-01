Implementujte Zenfeed jedním kliknutím.
RSS centrum poháněné AI, které shrnuje, sémanticky vyhledává a směruje vaše kanály do akčních upozornění a přehledů.
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Co všechno můžete s produktem Zenfeed vytvořit
Zenfeed je open-source informační centrum AI, které kombinuje klasickou čtečku RSS s osobní LLM sekretářkou. Namísto utápění se v nezpracovaných zdrojích prochází každý článek konfigurovatelným procesem, který shrnuje obsah, klasifikuje jej pomocí vlastních výzev a vkládá jej do sémantického indexu, na který se můžete dotazovat v přirozeném jazyce. Pravidla sledování přeměňují libovolná témata na opakující se úlohy, které doručují plánované brífinky, monitorovací souhrny nebo webhook oznámení, když se objeví odpovídající obsah.
Vlastní hostování Zenfeedu na vašem vlastním VPS udržuje váš seznam odběrů, historii čtení a váš API klíč LLM na infrastruktuře, kterou ovládáte. Šablona sdružuje webové uživatelské rozhraní, engine Zenfeed s trvalým úložištěm a privátní instanci RSSHub, abyste se mohli přihlásit k odběru tisíců zdrojů, které nenabízejí nativní RSS kanály.
Hlavní funkce Zenfeed
Souhrny s podporou AI
Každý článek prochází LLM, které vytváří stručné shrnutí, takže můžete procházet desítky zdrojů během minut namísto hodin.
Sémantické vyhledávání
Index vnoření vám umožňuje dotazovat se na svou historii čtení v přirozeném jazyce a nacházet související příběhy napříč kanály a časem.
Plánované brífinky
Nakonfigurujte opakované úlohy, které sestavují denní nebo týdenní souhrny toho nejdůležitějšího a doručují je e-mailem nebo pomocí webhooku.
Monitorování témat
Definujte pravidla sledování s vlastními výzvami, které spouštějí oznámení, kdykoli nové články odpovídají tématu, společnosti nebo klíčovému slovu.
Sdružený RSSHub
Vestavěná instance RSSHub promění tisíce webů bez nativních kanálů v odběry, které můžete poslat přes AI potrubí.
Otevřete MCP server
Funguje jako server protokolu Model Context, takže klienti AI, jako je Cherry Studio, mohou přímo chatovat s vaší osobní knihovnou zdrojů.
Proč provozovat Zenfeed u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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Objevte další aplikace k implementaci
Anki Sync Server Enhanced
Samostatně hostovaný synchronizační server Anki s víceuživatelskou podporou, zálohami a webovým panelem