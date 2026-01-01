Sleva až 69 % na Onyx

Nasaďte Onyx v instalaci na jedno kliknutí.

Open-source chat s umělou inteligencí a platforma pro podnikové vyhledávání, která propojuje každý LLM s týmovými znalostmi.

Spusťte svou aplikaci okamžitě
Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
278,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte Onyx v instalaci na jedno kliknutí.

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69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Onyx vytvořit

Onyx je open-source AI platforma, která kombinuje chatovací rozhraní bohaté na funkce s podnikovým vyhledáváním napříč dokumenty a aplikacemi vašeho týmu. Funguje s každým hlavním poskytovatelem LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex a jakýmkoli samoobslužným modelem vystaveným přes Ollama nebo vLLM — takže zůstáváte svobodní ve výběru modelu, který vyhovuje každému úkolu, aniž byste museli přepisovat svůj stack.

Samoobslužné hostování Onyxu na svém VPS udržuje přepisy chatu, indexované dokumenty a přihlašovací údaje konektorů na infrastruktuře, kterou ovládáte. Více než čtyřicet konektorů stahuje data z Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira a dalších do jednotného vyhledávacího indexu, takže odpovědi citují originály namísto úniku citlivého kontextu třetím stranám SaaS.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Onyx

Funguje s každým LLM.

Použijte vlastní API klíče pro OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex nebo jakýkoli koncový bod kompatibilní s OpenAI, včetně lokálních nasazení Ollama a vLLM.

Více než čtyřicet konektorů

Zaindexujte Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk a mnoho dalších, aby chatové odpovědi čerpaly z vašich skutečných týmových znalostí.

AI asistenti a asistenti

Vytvářejte vlastní asistenty s přizpůsobenými výzvami, rozsahy konektorů a nástroji, aby každý tým získal AI přizpůsobenou svému pracovnímu postupu.

Citace a podložení

Každá odpověď odkazuje zpět na zdrojový dokument, takže si uživatelé mohou ověřit tvrzení a důvěřovat odpovědím namísto spekulací o halucinacích.

Oprávnění založená na rolích

Řízení přístupu na úrovni dokumentů dědí oprávnění zdrojového systému, takže uživatelé vidí pouze to, co již mají povoleno číst.

Samostatně hostované soukromí

Chaty, vektory a zdrojové dokumenty zůstávají na vašem VPS — nic není odesíláno na servery Onyx a vy si zachováváte plnou kontrolu nad provozem modelu a konektorů.

Proč provozovat Onyx u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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