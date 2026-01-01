Nasaďte Onyx v instalaci na jedno kliknutí.
Open-source chat s umělou inteligencí a platforma pro podnikové vyhledávání, která propojuje každý LLM s týmovými znalostmi.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Onyx vytvořit
Onyx je open-source AI platforma, která kombinuje chatovací rozhraní bohaté na funkce s podnikovým vyhledáváním napříč dokumenty a aplikacemi vašeho týmu. Funguje s každým hlavním poskytovatelem LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex a jakýmkoli samoobslužným modelem vystaveným přes Ollama nebo vLLM — takže zůstáváte svobodní ve výběru modelu, který vyhovuje každému úkolu, aniž byste museli přepisovat svůj stack.
Samoobslužné hostování Onyxu na svém VPS udržuje přepisy chatu, indexované dokumenty a přihlašovací údaje konektorů na infrastruktuře, kterou ovládáte. Více než čtyřicet konektorů stahuje data z Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira a dalších do jednotného vyhledávacího indexu, takže odpovědi citují originály namísto úniku citlivého kontextu třetím stranám SaaS.
Hlavní funkce Onyx
Funguje s každým LLM.
Použijte vlastní API klíče pro OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex nebo jakýkoli koncový bod kompatibilní s OpenAI, včetně lokálních nasazení Ollama a vLLM.
Více než čtyřicet konektorů
Zaindexujte Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk a mnoho dalších, aby chatové odpovědi čerpaly z vašich skutečných týmových znalostí.
AI asistenti a asistenti
Vytvářejte vlastní asistenty s přizpůsobenými výzvami, rozsahy konektorů a nástroji, aby každý tým získal AI přizpůsobenou svému pracovnímu postupu.
Citace a podložení
Každá odpověď odkazuje zpět na zdrojový dokument, takže si uživatelé mohou ověřit tvrzení a důvěřovat odpovědím namísto spekulací o halucinacích.
Oprávnění založená na rolích
Řízení přístupu na úrovni dokumentů dědí oprávnění zdrojového systému, takže uživatelé vidí pouze to, co již mají povoleno číst.
Samostatně hostované soukromí
Chaty, vektory a zdrojové dokumenty zůstávají na vašem VPS — nic není odesíláno na servery Onyx a vy si zachováváte plnou kontrolu nad provozem modelu a konektorů.
Proč provozovat Onyx u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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