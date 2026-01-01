Nasaďte GIMP jedním kliknutím.
Profesionální open-source editor obrázků dostupný z libovolného prohlížeče prostřednictvím rozhraní vzdálené plochy.
Vyberte si VPS balíček pro GIMP
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem GIMP vytvořit
GIMP (GNU Image Manipulation Program) představuje bezplatný open-source editor rastrové grafiky s funkcemi, které směle konkurují komerčním nástrojům. Poradí si s retušováním fotografií, korekcí barev, vrstvovým skládáním, digitální malbou a grafickým designem v jediné aplikaci. Tato šablona spouští GIMP v prohlížečem přístupné pracovní ploše přes KasmVNC, takže vaše kompletní editační prostředí je dostupné z jakéhokoli zařízení, aniž byste museli cokoli instalovat do svého počítače.
Provozování GIMPu na VPS znamená, že vaše vlastní štětce, skripty a soubory projektů jsou vždy dostupné z jakéhokoli počítače. Vyhrazené zdroje CPU a RAM zvládnou velká plátna a úlohy hromadného exportu, které by zatížily slabší lokální zařízení.
Hlavní funkce GIMP
Přístup přes prohlížeč
Pracujte v plnohodnotném pracovním prostředí GIMP přímo v prohlížeči prostřednictvím KasmVNC – bez nutnosti lokální instalace.
Pokročilé retušovací nástroje
Profesionální retušování fotografií, korekce barev, mapování tónů a opravné nástroje pro fotografy a designéry.
Kompozice vrstev
Úpravy založené na vrstvách s maskami, režimy prolnutí a seskupováním pro složité obrazové kompozice.
Skriptovací automatizace
Skriptování Script-Fu a Python-Fu automatizují opakované úkoly a umožňují dávkové zpracování velkých sad obrázků.
Široká podpora formátů
Otevírejte, upravujte a exportujte stovky formátů souborů včetně PSD, TIFF, WebP a RAW bez konverzních nástrojů.
Proč provozovat GIMP u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
Objevte další aplikace k implementaci
Anki Sync Server Enhanced
Samostatně hostovaný synchronizační server Anki s víceuživatelskou podporou, zálohami a webovým panelem