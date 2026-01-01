Sleva až 69 % na Apache Kvrocks

Implementujte Apache Kvrocks jedním kliknutím.

Disková databáze klíč-hodnota s protokolem Redis, která ukládá mnohem více dat na gigabyte RAM než Redis v paměti.

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Implementujte Apache Kvrocks jedním kliknutím.

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443,99 
139,99  /měs.
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Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Apache Kvrocks vytvořit

Apache Kvrocks je distribuovaná NoSQL databáze klíč-hodnota, která komunikuje pomocí protokolu Redis RESP, ale ukládá data na disk prostřednictvím RocksDB namísto toho, aby uchovávala celou datovou sadu v paměti. Výsledkem je přímá náhrada pro jakéhokoli klienta Redis, která na stejném hardwaru pojme dramaticky větší datové sady, ideální pro pracovní zátěže, kde se in-memory Redis stává příliš drahým.

Kvrocks podporuje všechny hlavní datové typy Redis, jmenné prostory s tokeny pro jednotlivé nájemce, asynchronní replikaci binlogu, Redis Sentinel pro převzetí služeb při selhání a centrálně spravovaný režim clusteru. Provozování Kvrocks na vlastním VPS poskytuje aplikacím trvalé úložiště kompatibilní s Redis s plnou kontrolou nad laděním RocksDB, kompresí a rozložením úložiště bez cen za spravované služby.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Apache Kvrocks

Kompatibilní s protokolem Redis

Funguje s každou klientskou knihovnou Redis tím, že komunikuje standardním protokolem RESP na portu 6666 – řetězce, haše, seznamy, množiny, seřazené množiny, proudy a bitové mapy se všechny chovají jako Redis.

Diskové úložiště

Engine RocksDB uchovává celou datovou sadu na disk, takže se kapacita škáluje s úložištěm namísto RAM a často uchovává desítkykrát více dat na VPS než Redis.

Jmenné prostory s tokeny

Podpora multitenantních jmenných prostorů přiřazuje samostatný token každé logické databázi, takže jednu instanci Kvrocks lze bezpečně sdílet napříč aplikacemi.

Asynchronní replikace

Replikace binlogu ve stylu MySQL streamuje zápisy do replik pro škálování čtení, zálohování a obnovu po havárii, aniž by narušila primární server.

Cluster a Sentinel

Nativní režim clusteru Redis a kompatibilita s Redis Sentinel umožňují horizontální sharding a automatické převzetí služeb při selhání pomocí stávajících nástrojů Redis.

Proč provozovat Apache Kvrocks u Hostingeru

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Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

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Zabezpečení, na které je spoleh

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Zabezpečení, na které je spoleh

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Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

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