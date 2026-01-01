Implementujte Apache Kvrocks jedním kliknutím.
Disková databáze klíč-hodnota s protokolem Redis, která ukládá mnohem více dat na gigabyte RAM než Redis v paměti.
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Co všechno můžete s produktem Apache Kvrocks vytvořit
Apache Kvrocks je distribuovaná NoSQL databáze klíč-hodnota, která komunikuje pomocí protokolu Redis RESP, ale ukládá data na disk prostřednictvím RocksDB namísto toho, aby uchovávala celou datovou sadu v paměti. Výsledkem je přímá náhrada pro jakéhokoli klienta Redis, která na stejném hardwaru pojme dramaticky větší datové sady, ideální pro pracovní zátěže, kde se in-memory Redis stává příliš drahým.
Kvrocks podporuje všechny hlavní datové typy Redis, jmenné prostory s tokeny pro jednotlivé nájemce, asynchronní replikaci binlogu, Redis Sentinel pro převzetí služeb při selhání a centrálně spravovaný režim clusteru. Provozování Kvrocks na vlastním VPS poskytuje aplikacím trvalé úložiště kompatibilní s Redis s plnou kontrolou nad laděním RocksDB, kompresí a rozložením úložiště bez cen za spravované služby.
Hlavní funkce Apache Kvrocks
Kompatibilní s protokolem Redis
Funguje s každou klientskou knihovnou Redis tím, že komunikuje standardním protokolem RESP na portu 6666 – řetězce, haše, seznamy, množiny, seřazené množiny, proudy a bitové mapy se všechny chovají jako Redis.
Diskové úložiště
Engine RocksDB uchovává celou datovou sadu na disk, takže se kapacita škáluje s úložištěm namísto RAM a často uchovává desítkykrát více dat na VPS než Redis.
Jmenné prostory s tokeny
Podpora multitenantních jmenných prostorů přiřazuje samostatný token každé logické databázi, takže jednu instanci Kvrocks lze bezpečně sdílet napříč aplikacemi.
Asynchronní replikace
Replikace binlogu ve stylu MySQL streamuje zápisy do replik pro škálování čtení, zálohování a obnovu po havárii, aniž by narušila primární server.
Cluster a Sentinel
Nativní režim clusteru Redis a kompatibilita s Redis Sentinel umožňují horizontální sharding a automatické převzetí služeb při selhání pomocí stávajících nástrojů Redis.
Proč provozovat Apache Kvrocks u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
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