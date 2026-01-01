Implementujte Hemmelig pomocí instalace na jedno kliknutí.
Sdílejte šifrovaná, samozničitelná tajemství prostřednictvím jednorázových odkazů, které zmizí po prvním přečtení.
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Co všechno můžete s produktem Hemmelig vytvořit
Hemmelig je aplikace s vlastním hostingem pro sdílení citlivých informací prostřednictvím šifrovaných, sebezničujících odkazů. Hesla, API klíče a soukromé poznámky jsou šifrovány na straně klienta, než vůbec opustí prohlížeč, takže server ukládá pouze šifrovaný text, který nemůže dešifrovat. Každý tajný údaj může být uzamčen heslovou frází, omezen IP adresou, nastaven tak, aby vypršel po zvolené době, nebo omezen na maximální počet zobrazení.
Provozování Hemmelig na vašem vlastním VPS udržuje každé sdílené pověření mimo infrastrukturu třetích stran. Vy kontrolujete pravidla uchovávání, protokoly přístupu a hranici šifrování, díky čemuž je vhodný pro týmy, které si předávají pověření, zákaznická data nebo jakýkoli datový balíček příliš citlivý na to, aby zůstal v e-mailu nebo historii chatu.
Hlavní funkce Hemmelig
Šifrování na straně klienta
Tajemství jsou šifrována v prohlížeči pomocí AES-256-GCM před nahráním, takže server nikdy nevidí nešifrovaný text.
Jednorázové odkazy
Každý odkaz se sám zničí po dosažení konfigurovatelného počtu zhlédnutí nebo po uplynutí doby platnosti, aniž by zanechal jakékoli stopy.
Ochrana hesla a IP adresy
Uzamkněte citlivá data volitelnou přístupovou frází nebo omezte přístup ke konkrétním rozsahům IP adres pro další vrstvu zabezpečení.
Šifrované nahrávání souborů
Připojte soubory k tajné položce se stejným koncovým šifrováním, jaké se používá pro textové zprávy, připraveny pro ověřené uživatele.
Sdílení QR kódu
Generujte QR kódy pro jakýkoli tajný odkaz, aby jej příjemci mohli otevřít v telefonu bez kopírování dlouhých URL adres.
Není vyžadován účet
Kdokoli může vytvořit a otevřít tajnou zprávu bez registrace, zatímco volitelné účty odemykají soubory a historii.
Proč provozovat Hemmelig u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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