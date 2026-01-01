Nasaďte HortusFox s instalací na jedno kliknutí.
Systém pro správu rostlin s vlastním hostingem pro katalogizaci, plánování péče a soukromé organizování své zahrady.
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Co všechno můžete s produktem HortusFox vytvořit
HortusFox je účelová webová aplikace pro milovníky rostlin, kteří chtějí spravovat pokojové rostliny a zahrady strukturovaně a s důrazem na soukromí. Umožňuje vám katalogizovat rostliny s fotografiemi, názvy druhů a vlastními atributy, organizovat je podle umístění a nastavit opakované připomenutí péče pro zalévání, hnojení a přesazování. Integrace dat o počasí pomáhá zahradníkům sladit plány péče s environmentálními podmínkami, zatímco vestavěné rozpoznávání rostlin pomáhá s identifikací neznámých druhů.
Vlastní hostování HortusFox na vašem VPS zajišťuje, že roky záznamů o růstu, historie péče a fotografie rostlin zůstanou pod vaší plnou kontrolou — žádná cloudová služba třetí strany nemůže ukončit přístup k vašim datům sbírky nebo monetizovat vaše zahradnické návyky.
Hlavní funkce HortusFox
Připomenutí péče
Nastavte opakované úkoly pro zalévání, hnojení a přesazování, aby se na žádnou rostlinu nikdy nezapomnělo v nabitém plánu péče.
Geografická organizace
Přiřaďte rostliny konkrétním místnostem nebo venkovním prostorům, abyste rychle filtrovali svou sbírku a spravovali každou oblast nezávisle.
Integrace počasí
Propojte místní meteorologická data, aby se péče o venkovní rostliny automaticky přizpůsobila podmínkám srážek a teploty.
Rozpoznávání rostlin
Identifikujte neznámé druhy z fotografií přímo v aplikaci a přidejte potvrzená data o druzích do svého katalogu, aniž byste opustili HortusFox.
Správa skladových zásob
Sledujte květináče, hnojiva, nářadí a potřeby společně s vašimi rostlinami, aby zahradnické zdroje byly vždy evidovány.
Kolaborativní chat
Vestavěný skupinový chat umožňuje domácnostem a týmům koordinovat péči o rostliny bez samostatných chatovacích aplikací.
Proč provozovat HortusFox u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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