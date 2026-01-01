Nasazení RabbitMQ: instalace na jedno kliknutí.
Open-source zprostředkovatel zpráv AMQP pro spolehlivé asynchronní zasílání zpráv mezi distribuovanými komponentami aplikací.
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Co všechno můžete s produktem RabbitMQ vytvořit
RabbitMQ je de facto standardní open-source zprostředkovatel zpráv, implementující AMQP spolu s podporou pro MQTT, STOMP a další protokoly. Odděluje producenty a konzumenty, takže zprávy se bezpečně řadí do fronty, když příjemci nejsou dostupní, a jsou spolehlivě doručeny, když se znovu připojí – čímž eliminuje křehkost přímých volání API mezi službami.
Vlastní hostování RabbitMQ odstraňuje ceny za zprávu a závislost na dodavateli, udržuje citlivé obchodní události ve vaší vlastní infrastruktuře a dává vám plnou kontrolu nad konfiguracemi front, pravidly směrování a zásadami uchovávání dat. Vestavěné rozhraní pro správu (UI) poskytuje přehled v reálném čase o tocích zpráv, hloubce front a výkonu konzumentů bez externích monitorovacích nástrojů.
Hlavní funkce RabbitMQ
Flexibilní směrování výměny
Výměny typu direct, topic, fanout a headers vám umožňují směrovat zprávy přesně těm spotřebitelům, kteří je potřebují, bez zbytečného směrovacího kódu.
Spolehlivé doručení
Potvrzení vydavatele a potvrzení spotřebitele zajišťují, že každá zpráva je zpracována alespoň jednou, přičemž fronty nedoručených zpráv zachycují neúspěšné zprávy pro opakování.
Správa UI
Webový dashboard zobrazuje hloubky front v reálném čase, rychlosti zpráv a stav připojení, abyste mohli monitorovat a řešit problémy bez přístupu k CLI.
Víceprotokolová podpora
Podpora AMQP, MQTT a STOMP znamená, že jakákoli služba – zařízení IoT, mobilní aplikace nebo mikroslužba – může publikovat a spotřebovávat zprávy s nativní klientskou knihovnou.
Prioritní fronty
Přiřaďte zprávám úrovně priority, aby naléhavé úkoly byly zpracovány před běžnými úkoly na pozadí, aniž byste museli budovat samostatnou infrastrukturu front.
Proč provozovat RabbitMQ u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
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