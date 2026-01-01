Implementujte Ollama jedním kliknutím.
Provozujte open-source velké jazykové modely na vlastním VPS bez nákladů na API a s úplným soukromím dat.
Vyberte si VPS balíček pro Ollama
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Ollama vytvořit
Ollama je přední open-source framework pro lokální spouštění velkých jazykových modelů, podporující Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek a více než 100 dalších bez závislosti na cloudu. Automaticky zpracovává kvantizaci modelů, akceleraci GPU a správu paměti a zpřístupňuje REST API, které je kompatibilní s formátem OpenAI, takže stávající nástroje a integrace fungují bez úprav.
Vlastní hostování Ollamy na vašem VPS eliminuje náklady na token, odstraňuje omezení rychlosti a zajišťuje, že každý prompt a odpověď zůstane na vaší vlastní infrastruktuře. Je to ideální backend pro týmy vyvíjející aplikace poháněné umělou inteligencí nebo pro kohokoli, kdo potřebuje soukromou, nepřetržitou inferenci jazykových modelů.
Hlavní funkce Ollama
100+ otevřených modelů
Stáhněte a spusťte Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 a desítky dalších jediným příkazem.
OpenAI-kompatibilní API
Kompatibilní REST API umožňuje stávajícím nástrojům, SDK a integracím připojit se k Ollama bez změn kódu.
Akcelerace GPU
Automatická podpora NVIDIA CUDA a Apple Metal výrazně zrychluje inferenci ve srovnání s nastaveními pouze s CPU.
Multimodální podpora
Spouštějte vizuální modely, jako je LLaVA, ke zpracování obrázků i textu ve stejné konverzaci.
Vlastní soubory modelů
Vytvářejte modely na míru se systémovými výzvami, nastavením teploty a vlastními parametry pomocí Modelfiles.
Proč provozovat Ollama u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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