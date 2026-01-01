Nasaďte Hoppscotch s instalací jedním kliknutím.
Open-source platforma pro vývoj API podporující REST, GraphQL, WebSocket a týmovou spolupráci v reálném čase.
Vyberte si VPS balíček pro Hoppscotch
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Hoppscotch vytvořit
Hoppscotch je moderní, lehká platforma pro vývoj a testování API, která pokrývá celý životní cyklus API — od vytváření a testování požadavků po dokumentování a sdílení kolekcí s vaším týmem. Podporuje REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events a WebRTC v jediném rozhraní, s proměnnými prostředí, skripty před požadavkem a pokročilými možnostmi ověřování včetně OAuth 2.0.
Vlastní hostování Hoppscotch na vašem VPS udržuje všechny klíče API, datové části požadavků a data týmového pracovního prostoru zcela na vaší infrastruktuře, čímž eliminuje obavy o soukromí dat u cloudových klientů API a zároveň odstraňuje náklady na předplatné za každé místo, jak se váš tým rozrůstá.
Hlavní funkce Hoppscotch
Víceprotokolové testování
Otestujte připojení REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events a WebRTC z jednoho jednotného rozhraní.
Týmové pracovní prostory
Sdílejte kolekce a spolupracujte v reálném čase s kolegy napříč sdílenými pracovními prostory, aniž byste opustili svou soukromou infrastrukturu.
Pokročilé ověřování
Vestavěná podpora pro OAuth 2.0, Bearer tokeny, Basic Auth a API klíče pokrývá prakticky každé ověřovací schéma.
Proměnné prostředí
Přepínejte mezi vývojovými, testovacími a produkčními prostředími okamžitě, aniž byste ručně upravovali parametry požadavků.
Správa sbírek
Organizujte požadavky do verzovaných kolekcí s podporou importu a exportu pro formáty Postman a OpenAPI.
Proč provozovat Hoppscotch u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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