Implementujte Pangolin Newt s instalací na jedno kliknutí.
Klient WireGuard tunelu v uživatelském prostoru, který bezpečně zpřístupňuje privátní služby prostřednictvím platformy pro vzdálený přístup Pangolin.
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Co všechno můžete s produktem Pangolin Newt vytvořit
Pangolin Newt je plně uživatelský klient tunelu WireGuard a proxy TCP/UDP, navržený pro integraci s platformou Pangolin pro přístup s povědomím o identitě. Funguje bez modulů jádra nebo zvýšených oprávnění, Newt navazuje šifrované tunely k výstupním uzlům Pangolin a poskytuje lokální proxy pro bezpečné směrování aplikačního provozu.
Nasazení Newtu na váš VPS spolu s vašimi službami vám poskytuje vzdálený přístup s nulovou důvěrou k soukromým zdrojům odkudkoli, s přístupem řízeným zásadami Pangolin založenými na identitě – bez vystavení veřejné IP adresy nebo tradiční režie VPN.
Hlavní funkce Pangolin Newt
WireGuard v uživatelském prostoru
Běží zcela v uživatelském prostoru bez modulů jádra nebo zvýšených oprávnění, díky čemuž je bezpečné a přímočaré nasadit v kontejnerizovaných prostředích.
Přístup s nulovou důvěrou
Přístup ke každému zdroji je řízen zásadami identity Pangolin, zajišťující, že pouze ověření a autorizovaní uživatelé mají přístup k privátním službám.
Vestavěný TCP/UDP proxy
Funguje jako správce tunelů i aplikační proxy, směrující provoz pro více služeb přes jedno šifrované připojení WireGuard.
Automatická správa tunelů
Udržuje trvalé připojení WebSocket k řídicí rovině Pangolin, takže tunely jsou automaticky obnoveny po výpadcích sítě.
Podpora průchodu NAT
Spolehlivě se připojuje zpoza firewallů a restriktivních sítí bez ručního přesměrování portů nebo změn ve vaší síťové konfiguraci.
Proč provozovat Pangolin Newt u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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