Nasaďte Tinode s instalací jedním kliknutím.
Open-source platforma pro rychlé zasílání zpráv s mobilními a webovými klienty, chatem v reálném čase a podporou end-to-end šifrování.
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Co všechno můžete s produktem Tinode vytvořit
Tinode je plně open-source platforma pro rychlé zasílání zpráv, která poskytuje kompletní sadu — backend server Go, oficiální klienty pro web, iOS, Android a desktop a gRPC API pro vlastní integrace. Podporuje individuální a skupinové zprávy, indikátory psaní, potvrzení o přečtení, přílohy souborů a volitelné end-to-end šifrování, čímž přináší sadu funkcí komerčních platforem pro zasílání zpráv do infrastruktury, kterou vlastníte.
Vlastní hostování Tinode na VPS znamená, že vaše konverzace, uživatelská data a přenosy souborů se nikdy nedostanou k externí službě pro zasílání zpráv. Použijte vestavěného webového klienta ihned po nasazení nebo připojte své vlastní mobilní a webové aplikace prostřednictvím gRPC nebo REST API.
Hlavní funkce Tinode
Zprávy v reálném čase
Poskytuje okamžité zprávy s indikátory psaní, potvrzeními o přečtení a reakcemi na zprávy napříč webovými, iOS, Android a desktopovými klienty současně.
Skupinové chaty a kanály
Vytvořte skupinové konverzace s konfigurovatelným členstvím, rolemi a oprávněními pro týmy a komunity jakékoli velikosti.
Koncové šifrování
Volitelné šifrování E2E udržuje obsah zpráv soukromý – nečitelný pro server a jakéhokoli prostředníka, dokonce i pro vašeho vlastního.
Sdílení souborů a médií
Sdílejte obrázky, soubory a přílohy přímo v konverzacích, uložené ve vašem vlastním souborovém systému nebo v úložišti kompatibilním s S3.
Video a hlasové hovory
Vestavěná podpora WebRTC umožňuje videohovory a hlasové hovory přímo v rozhraní chatu bez přepínání na samostatnou aplikaci.
gRPC a REST API
Plné gRPC a REST API vám umožňují vložit zprávy Tinode do vlastních aplikací nebo je integrovat s existujícími obchodními procesy.
Proč provozovat Tinode u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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