Nasaďte Text Generation Web UI: instalace jedním kliknutím.
Webové rozhraní bohaté na funkce pro spouštění lokálních LLM s podporou GGUF, GPTQ a AWQ na CPU nebo GPU.
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Co všechno můžete s produktem Text Generation Web UI vytvořit
Text Generation Web UI je open-source rozhraní založené na Gradio pro lokální načítání, spouštění a interakci s velkými jazykovými modely. Podporuje více formátů modelů než prakticky jakékoli jiné samoobslužné LLM frontendové rozhraní — včetně GGUF přes llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 a Transformers — což z něj činí primární nástroj pro uživatele, kteří pracují s různorodými soubory modelů z HuggingFace a potřebují plnou kontrolu nad parametry inference.
Toto nasazení používá sestavení optimalizované pro CPU, které spouští GGUF kvantizované modely přes backend llama.cpp — praktické na jakémkoli VPS bez dedikované GPU. Umístěte jakýkoli soubor modelu GGUF do svazku modelů a objeví se na kartě Modely připravený k načtení. Self-hosting udržuje vaše konverzace, systémové výzvy a veškeré dokumenty, které sdílíte s modelem, na vaší vlastní infrastruktuře.
Hlavní funkce Text Generation Web UI
Víceformátová podpora modelů
Načíst modely GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 a Transformers ze stejného rozhraní bez překonfigurování backendů nebo přestavby kontejneru.
Chat, instrukce a poznámkový blok
Tři odlišné režimy interakce pokrývají vícekolové konverzace, strukturované úlohy s výzvou a odpovědí a generování volného textu v jednom nástroji.
Systém charakterů a person
Definujte podrobné karty postav AI s příběhy na pozadí, ukázkovými dialogy a avatary k utváření chování modelu napříč relacemi.
OpenAI-kompatibilní API
Povolte volitelné REST API na portu 5000 pro připojení externích aplikací pomocí standardních klientských knihoven OpenAI bez změn kódu.
Ekosystém rozšíření
Komunitní rozšíření rozšiřují možnosti, například dlouhodobou paměť, hlasový vstup/výstup, integraci Stable Diffusion a vlastní nástroje.
Inference na CPU bez GPU
Spouští GGUF kvantizované modely na CPU pomocí llama.cpp — model s 3-7 miliardami parametrů je praktický na standardním VPS s 8 GB RAM.
Proč provozovat Text Generation Web UI u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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