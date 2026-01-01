Sleva až 69 % na InsForge

Implementujte InsForge jedním kliknutím

Open-source backendová platforma pro agenty pro AI kódování, sdružující auth, Postgres, úložiště a edge funkce.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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Implementujte InsForge jedním kliknutím

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem InsForge vytvořit

InsForge je open-source, komplexní backendová platforma navržená pro agentní kódování. Sdružuje stavební kameny, které moderní aplikace potřebují — autentizaci, databázi PostgreSQL s REST a realtime API, úložiště souborů kompatibilní s S3, bránu pro modely LLM a edge funkce založené na Deno — za jednotným administrátorským UI a serverem MCP, které mohou programově řídit AI kódovací agenti.

Samohosting InsForge na vašem vlastním VPS udržuje uživatelské účty, data aplikací a nahrané soubory pod vaší plnou kontrolou, bez cen za projekt, bez omezení použití a bez závislosti na dodavateli. Zahrnutý server MCP umožňuje kódovacím agentům, jako jsou Claude a Cursor, zřizovat tabulky, konfigurovat autentizaci, nasazovat funkce a spravovat úložiště přímo z vašeho editoru.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce InsForge

nativní AI asistent

Balíčkový server MCP zpřístupňuje autentizaci, databázi, úložiště a funkce jako nástroje, které kódovací agenti AI mohou přímo volat při vytváření vaší aplikace.

PostgreSQL s automatickým API

Vestavěný PostgREST okamžitě promění vaše schéma na verzované REST API s bezpečností na úrovni řádků, takže můžete nasadit koncové body bez psaní opakujícího se kódu.

Vestavěná autentizace

Ověřování e-mailem a heslem a také poskytovatelé OAuth (Google, GitHub, Discord a další) jsou připraveni k integraci do vašeho klienta jediným voláním SDK.

Edge funkce na Deno

Pište bezserverové funkce TypeScriptu, které běží na izolovaném běhovém prostředí Deno s přímým přístupem k databázi a úložné vrstvě.

S3-kompatibilní úložiště

Nahrávejte, poskytujte a spravujte oprávnění souborů prostřednictvím úložné vrstvy kompatibilní s S3, která funguje lokálně na disku nebo s jakýmkoli S3 bucketem.

Jednotná brána modelů

Brána kompatibilní s OpenAI umožňuje vaší aplikaci volat více poskytovatelů LLM prostřednictvím jednoho API rozhraní, přičemž centrálně spravuje sledování využití a rotaci klíčů.

Proč provozovat InsForge u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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