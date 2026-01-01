Implementujte InsForge jedním kliknutím
Open-source backendová platforma pro agenty pro AI kódování, sdružující auth, Postgres, úložiště a edge funkce.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem InsForge vytvořit
InsForge je open-source, komplexní backendová platforma navržená pro agentní kódování. Sdružuje stavební kameny, které moderní aplikace potřebují — autentizaci, databázi PostgreSQL s REST a realtime API, úložiště souborů kompatibilní s S3, bránu pro modely LLM a edge funkce založené na Deno — za jednotným administrátorským UI a serverem MCP, které mohou programově řídit AI kódovací agenti.
Samohosting InsForge na vašem vlastním VPS udržuje uživatelské účty, data aplikací a nahrané soubory pod vaší plnou kontrolou, bez cen za projekt, bez omezení použití a bez závislosti na dodavateli. Zahrnutý server MCP umožňuje kódovacím agentům, jako jsou Claude a Cursor, zřizovat tabulky, konfigurovat autentizaci, nasazovat funkce a spravovat úložiště přímo z vašeho editoru.
Hlavní funkce InsForge
nativní AI asistent
Balíčkový server MCP zpřístupňuje autentizaci, databázi, úložiště a funkce jako nástroje, které kódovací agenti AI mohou přímo volat při vytváření vaší aplikace.
PostgreSQL s automatickým API
Vestavěný PostgREST okamžitě promění vaše schéma na verzované REST API s bezpečností na úrovni řádků, takže můžete nasadit koncové body bez psaní opakujícího se kódu.
Vestavěná autentizace
Ověřování e-mailem a heslem a také poskytovatelé OAuth (Google, GitHub, Discord a další) jsou připraveni k integraci do vašeho klienta jediným voláním SDK.
Edge funkce na Deno
Pište bezserverové funkce TypeScriptu, které běží na izolovaném běhovém prostředí Deno s přímým přístupem k databázi a úložné vrstvě.
S3-kompatibilní úložiště
Nahrávejte, poskytujte a spravujte oprávnění souborů prostřednictvím úložné vrstvy kompatibilní s S3, která funguje lokálně na disku nebo s jakýmkoli S3 bucketem.
Jednotná brána modelů
Brána kompatibilní s OpenAI umožňuje vaší aplikaci volat více poskytovatelů LLM prostřednictvím jednoho API rozhraní, přičemž centrálně spravuje sledování využití a rotaci klíčů.
Proč provozovat InsForge u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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