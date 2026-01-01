Implementujte EMQX jedním kliknutím.
Vysoce výkonný open-source MQTT broker pro IoT a zasílání zpráv v reálném čase s vestavěným webovým ovládacím panelem.
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Co všechno můžete s produktem EMQX vytvořit
EMQX je vysoce škálovatelný, open-source MQTT message broker navržený pro IoT, průmyslovou automatizaci a streamování dat v reálném čase. Zpracovává miliony souběžných MQTT připojení s latencí v řádu milisekund a podporuje MQTT 3.1, 3.1.1 a 5.0 spolu s MQTT přes WebSockets. Vestavěný modul pravidel vám umožňuje zpracovávat, směrovat a transformovat zprávy ze zařízení bez psaní backendového kódu, s přímým připojením k databázím, cloudovým službám a HTTP endpointům.
Přiložený webový dashboard poskytuje komplexní rozhraní pro správu, které umožňuje monitorovat stav clusteru, statistiky připojení, stromy odběrů a toky modulu pravidel v reálném čase. Vlastní hosting EMQX na vašem VPS vám dává úplnou kontrolu nad vaší infrastrukturou pro IoT zprávy – žádné poplatky za zprávu v cloudu, žádná závislost na dodavateli a plnou viditelnost do vaší komunikační vrstvy zařízení.
Hlavní funkce EMQX
Podpora MQTT 5.0
Plná implementace MQTT 5.0 včetně vypršení platnosti relace, vypršení platnosti zprávy, kódů důvodu, sdílených odběrů a vzorů požadavků/odpovědí pro moderní IoT aplikace.
Integrovaný systém pravidel
Zpracovávejte, filtrujte a směrujte zprávy zařízení pomocí pravidel podobných SQL, která předávají data do databází, Kafka, HTTP webhooků nebo jiných MQTT brokerů bez vlastního kódu.
MQTT přes WebSockets
Připojte webové prohlížeče a klienty JavaScriptu přímo k EMQX přes zabezpečená připojení WebSocket, což umožňuje řídicí panely IoT v reálném čase bez samostatného mostu.
Řídicí panel správy webu
Monitorujte počty připojení, stromy předplatných, rychlosti zpráv a výkon modulu pravidel v reálném čase prostřednictvím vestavěného administrativního webového rozhraní.
Vysoká souběžnost
EMQX zvládá miliony souběžných připojení zařízení na jediném uzlu, díky čemuž je vhodný pro vše od malých systémů domácí automatizace až po rozsáhlá průmyslová nasazení.
Proč provozovat EMQX u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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