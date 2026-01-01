Nasaďte Paisa s instalací na jedno kliknutí.
Open-source sledovač osobních financí využívající podvojné účetnictví pro kompletní přehled o aktivech, výdajích a čistém jmění.
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Co všechno můžete s produktem Paisa vytvořit
Paisa je nástroj pro sledování osobních financí s vlastním hostováním, postavený na modelu podvojného účetnictví. Poskytuje vám přesný a kompletní přehled vašich financí – aktiva, pasiva, příjmy, výdaje a čisté jmění – sledovaných pomocí žurnálových souborů v prostém textu, které zcela vlastníte. Na rozdíl od cloudových finančních aplikací zůstávají všechna vaše data na vašem vlastním serveru, bez poplatků za předplatné a bez toho, aby k vašim finančním záznamům přistupovala třetí strana.
Webové rozhraní přeměňuje váš účetní žurnál v interaktivní řídicí panely: rozdělení výdajů podle kategorií, grafy alokace aktiv, projekce cílů pro odchod do důchodu a sledování návratnosti investic pro podílové fondy a akcie. Podpora více měn spravuje finance rozložené do různých zemí nebo tříd aktiv.
Hlavní funkce Paisa
Podvojné účetnictví
Každá transakce je zaznamenána s odpovídajícími debetními a kreditními položkami, což vám poskytuje matematicky přesné sledování, které automaticky zachytí chyby.
Přehled čistého jmění
Jediný pohled shromažďuje všechna aktiva a pasiva v průběhu času, což ukazuje, jak se vaše celková finanční pozice mění měsíc po měsíci.
Sledování návratnosti investic
Sledujte výkonnost podílových fondů a akcií pomocí výpočtů XIRR, abyste vždy věděli skutečnou roční návratnost každé investice.
Analýza rozpočtu vs. skutečnosti
Porovnejte plánované výdaje se skutečnými výdaji podle kategorií, abyste zjistili, kam vaše peníze skutečně směřují, ve srovnání s tím, kam jste je plánovali utratit.
Soubory prostého textu
Všechna finanční data jsou uložena v lidsky čitelných souborech deníku, které můžete upravovat, spravovat verze a zálohovat nezávisle na aplikaci.
Proč provozovat Paisa u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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