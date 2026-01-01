Nasaďte Phoenix instalací jedním kliknutím.
Open-source platforma pro pozorovatelnost AI pro sledování, vyhodnocování a monitorování aplikací LLM a AI agentů v produkci.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Phoenix vytvořit
Phoenix je open-source platforma pro pozorovatelnost AI, kterou vytvořila společnost Arize AI pro týmy vyvíjející aplikace s velkými jazykovými modely, agenty a vyhledávacími pipeline. Zachycuje každou stopu vytvořenou vaší aplikací prostřednictvím standardní instrumentace OpenTelemetry, čímž odhaluje latenci, využití tokenů a kvalitu odpovědí, aby inženýři mohli odhalit regrese dříve, než se dostanou k zákazníkům. Díky předpřipraveným integracím pro LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic a většinu ostatních frameworků AI se Phoenix bez přepisování kódu začlení do stávajících pipeline.
Vlastní hostování Phoenixu na vašem vlastním VPS udržuje výzvy, výstupy modelů a kontext vyhledávání na infrastruktuře, kterou kontrolujete. Neexistují žádné poplatky za jednotlivé trasování ani omezení rezidence dat – ukládejte tolik telemetrie, kolik váš disk dovolí.
Hlavní funkce Phoenix
OpenTelemetry trasování
Zachyťte úplný strom provádění každého volání LLM, vyvolání nástroje a kroku načítání pomocí standardního protokolu OTLP.
Rámec hodnocení
Spusťte LLM-as-a-judge a kódem řízené evaluátory napříč datovými sadami k hodnocení kvality odpovědí a zachycení regresí před nasazením.
Pískoviště pro výzvy
Iterujte na výzvách vedle sebe napříč modely a parametry, aniž byste se dotkli kódu aplikace nebo ji znovu nasazovali.
Integrace frameworků
Přímá instrumentace pro LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock a Vertex AI.
Experimenty s datovou sadou
Vytvářejte datové sady z produkčních trasování a přehrávejte je proti novým verzím výzev nebo modelů k porovnání výstupů.
Analýza vkládání
Zkontrolujte kvalitu vyhledávání pomocí vizualizací vnoření, které odhalují posun, shluky a výsledky s nízkou relevancí.
Proč provozovat Phoenix u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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