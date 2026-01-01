Nasaďte Spliit s instalací na jedno kliknutí.
Bezplatná open-source aplikace pro rozdělování výdajů pro skupiny – sledujte sdílené náklady a vypořádejte se bez předplatného.
Vyberte si VPS balíček pro Spliit
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Spliit vytvořit
Spliit je alternativa k Splitwise s vlastním hostingem, která umožňuje skupinám přátel, spolubydlících nebo cestovatelů sledovat sdílené výdaje a vypočítat, kdo komu co dluží. Vytvořte skupinu, přidávejte výdaje, jak vznikají, a Spliit automaticky vypočítá zůstatky — pro účastníky není vyžadován žádný účet, stačí sdílet odkaz.
Vlastní hosting Spliit znamená, že vaše finanční data — kdo co utratil, s kým a za co — nikdy neputují na server třetí strany ani nejsou použita pro reklamu. Neexistují žádné úrovně předplatného, žádné uzamčené prémiové funkce a žádné obavy ohledně přenositelnosti dat: vaše instance, vaše data, vaše kontrola.
Hlavní funkce Spliit
Účet není potřeba
Sdílejte odkaz na skupinu a kdokoli může okamžitě přidávat nebo prohlížet výdaje — účastníci nepotřebují registraci ani ověření e-mailu.
Automatický výpočet zůstatku
Spliit vypočítá, kdo komu dluží po každém výdaji, čímž minimalizuje počet transakcí potřebných k vyrovnání účtů ve skupině.
Skenování účtenek
Vyfoťte účtenku a Spliit automaticky extrahuje částku, čímž urychluje zadávání výdajů bez ručního zadávání.
Nerovnoměrné rozdělení výdajů
Rozdělte náklady podle přesných částek, procent nebo podílů — nejen rovnoměrně — pro situace, kdy jedna osoba využívá více než ostatní.
Kategorie výdajů a vyhledávání
Označte výdaje podle kategorie a filtrujte historii, abyste rychle našli jakoukoli transakci napříč dlouhodobými skupinami.
Proč provozovat Spliit u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.