Deploy Sim Studio in one click installation.
Open-source visual platform for building and deploying AI agent workflows without extensive coding.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Sim Studio vytvořit
Sim Studio is an open-source platform for building and deploying AI agent workflows through an intuitive canvas-based interface. It eliminates the need for deep ML expertise by letting you connect agents, tools, and data blocks visually — going from idea to production AI automation in minutes rather than weeks.
Self-hosting Sim Studio on your VPS keeps your proprietary data and AI configurations off third-party servers. The platform integrates with OpenAI, Claude, Groq, and local Ollama models, and includes a built-in pgvector database for knowledge base creation — giving your team a complete AI workflow engine under your full control.
Hlavní funkce Sim Studio
Visual Workflow Builder
Drag-and-drop canvas lets you connect agents, tools, and blocks to design complex AI automations without writing code.
Multi-Model Support
Connect to OpenAI, Claude, Groq, or local Ollama models from a single interface, switching providers without reworking your workflows.
Vector Knowledge Bases
Upload documents and generate embeddings stored in pgvector, giving your agents accurate context-aware retrieval for specialized tasks.
Real-Time Execution
WebSocket-based updates deliver live workflow execution feedback, so you can monitor and debug agent runs as they happen.
Built-In Copilot
Natural language Copilot generates nodes and fixes errors automatically, accelerating workflow creation for non-technical team members.
Proč provozovat Sim Studio u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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