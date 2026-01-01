Implementujte JobOps s instalací na jedno kliknutí.
Samohostovaný proces hledání práce, který prohledává pracovní portály, přizpůsobuje životopisy, vyhodnocuje shodu a sleduje každou přihlášku z jednoho panelu.
Vyberte si VPS balíček pro JobOps
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem JobOps vytvořit
JobOps aplikuje principy DevOps na hledání práce. Prohledává LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna a 10+ dalších pracovních portálů z jediné obrazovky, hodnotí každý výsledek vzhledem k vašemu profilu, generuje životopis přizpůsobený dané pozici a sleduje každou žádost na jednom místě. Záměrně neprovádí automatické odesílání žádostí – náboráři dokážou detekovat automaticky odeslané žádosti, takže JobOps vám poskytuje rychlost, aniž by obětoval kvalitu.
Vlastní hosting na vašem vlastním VPS udržuje váš životopis, historii vyhledávání, sledovací tokeny Gmailu a klíče poskytovatele AI pod vaší plnou kontrolou, namísto uvnitř SaaS třetí strany. Pipeline ukládá všechna data lokálně v SQLite spolu s vygenerovanými PDF soubory, takže kompletní záznam každého vyhledávání a žádosti zůstává na infrastruktuře, kterou vlastníte.
Hlavní funkce JobOps
Vícepanelové vyhledávání
Prohledejte 10+ pracovních portálů včetně LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe a Seek z jednoho vyhledávacího rozhraní.
Hodnocení vhodnosti AI
Ohodnoťte každou pracovní nabídku v rozmezí 0-100 podle svého profilu, abyste se zaměřili pouze na pozice, na které stojí za to se přihlásit, namísto ručního třídění stovek.
Přizpůsobené generování životopisů
Přepište svůj životopis pro každou roli automaticky, exportujte do uhlazeného PDF lokálně nebo prostřednictvím integrace Reactive Resume.
Sledovací doručená pošta Gmailu
Připojte Gmail a automaticky detekujte pozvánky na pohovor, nabídky a zamítnutí k aktualizaci stavu žádosti bez tabulek.
Použijte svou vlastní AI
Připojte OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex nebo jakýkoli koncový bod kompatibilní s OpenAI, jako je Ollama nebo LM Studio.
Prověrky sponzorství víz
Ověřte stav sponzorství britských víz u nabídek a zobrazte pouze pozice, které odpovídají vašim požadavkům na pracovní povolení.
Proč provozovat JobOps u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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