Nasaďte Pgweb jedním kliknutím.
Lehký webový prohlížeč PostgreSQL s nulovými závislostmi pro okamžité prozkoumání databáze z jakéhokoli moderního prohlížeče.
Vyberte si VPS balíček pro Pgweb
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Pgweb vytvořit
Pgweb je moderní, multiplatformní prohlížeč databáze PostgreSQL, vytvořený v Go a distribuovaný jako jediný binární soubor s nulovými externími závislostmi. Poskytuje čisté webové rozhraní pro procházení schémat, spouštění vlastních SQL dotazů a export dat — bez složitosti tradičních sad pro správu databází.
Nasazení Pgwebu na váš VPS poskytuje celému vašemu týmu centralizovaný, vždy dostupný prohlížeč databází zabezpečený základní autentizací HTTP. Běží vedle vašich instancí PostgreSQL v privátní síti a poskytuje bezpečný ad-hoc přístup k dotazům bez odhalení nezpracovaných databázových pověření vývojářům.
Hlavní funkce Pgweb
Nulové závislosti
Nasazení jednoho binárního souboru znamená, že můžete začít procházet databáze PostgreSQL během několika sekund, aniž by byly vyžadovány runtime knihovny nebo systémové balíčky.
Podpora více relací
Připojte se a přepínejte mezi několika databázemi PostgreSQL současně, což usnadňuje porovnávání dat napříč prostředími.
Export dat
Exportujte tabulku a výsledky dotazů přímo do CSV, JSON nebo XML pro analýzu v tabulkových procesorech a nástrojích business intelligence.
SSH tunelová připojení
Připojte se bezpečně ke vzdáleným databázím přes SSH tunely, aniž byste veřejně vystavovali porty PostgreSQL nebo upravovali pravidla brány firewall.
Historie dotazů
Automaticky sleduje dříve provedené příkazy, abyste mohli rychle vyvolat a znovu použít složité dotazy, aniž byste je museli znovu psát.
Proč provozovat Pgweb u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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