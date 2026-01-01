Nasaďte Memos pomocí instalace na jedno kliknutí.
Lehká aplikace pro poznámky s důrazem na soukromí a plynulou časovou osou pro okamžité zachycení myšlenek.
Vyberte si VPS balíček pro Memos
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Memos vytvořit
Memos je aplikace pro poznámky hostovaná na vlastním serveru, postavená na jednoduché časové ose, která odstraňuje komplikace tradičních nástrojů pro poznámky — žádné názvy, žádné složky, stačí psát a ukládat. Podporuje formátování Markdown, organizaci pomocí hashtagů, přílohy obrázků, fulltextové vyhledávání a přístup pro více uživatelů z jednoho lehkého kontejneru s podporou SQLite.
Provozování Memos na vašem vlastním VPS znamená, že se vaše poznámky nikdy nedostanou na server třetí strany, odpadají poplatky za předplatné a celá vaše zachycená znalostní báze zůstává neomezeně přístupná bez rizika ukončení služeb, které postihuje komerční platformy pro poznámky.
Hlavní funkce Memos
Bezproblémové zachycení
Žádné názvy ani složky nejsou potřeba – otevřete aplikaci, napište svou myšlenku a uložte ji během několika sekund, aniž byste přerušili svůj pracovní postup.
Podpora Markdown
Formátujte poznámky se záhlavími, bloky kódu, kontrolními seznamy a odkazy pomocí standardní syntaxe Markdownu.
Hashtag organizace
Označujte poznámky hashtagy při psaní a okamžitě filtrujte časovou osu, abyste si mohli prohlédnout jakékoli téma nebo projekt.
Fulltextové vyhledávání
Najděte jakoukoli poznámku v celé vaší historii během milisekund, aniž byste museli procházet hierarchie složek.
Úplné soukromí
Všechny poznámky zůstávají na vašem VPS – žádná reklamní analýza, žádná cloudová synchronizace s třetími stranami a žádné poplatky za předplatné.
Proč provozovat Memos u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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