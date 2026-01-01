Deploy ntfy in one click installation.
Lightweight self-hosted push notification server — send alerts to any device with a single HTTP request, no SDK or account needed.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ntfy vytvořit
ntfy is a simple, open-source push notification service that turns a plain HTTP POST into an instant alert on your phone, desktop, or browser. There are no accounts to create, no SDKs to install, and no complex integrations — just publish a message to a topic URL and subscribed clients receive it immediately via the official Android, iOS, or web app.
Self-hosting ntfy on your VPS removes rate limits, eliminates data collection, and makes every script, cron job, and self-hosted application on your infrastructure observable with a single curl command — no dependency on commercial push services that can change pricing or terms.
Hlavní funkce ntfy
Simple HTTP API
Send a notification with a single curl command — no SDK, library, or account registration required, making integration trivially easy from any language or tool.
Topic-Based Routing
Organize alerts by topic so different scripts, apps, and automations publish to separate channels and subscribers receive only what they care about.
Mobile and Web Apps
Official Android and iOS apps deliver push notifications instantly, while built-in web push support means you can receive alerts in any browser without an app.
Rich Notification Options
Set titles, priorities, emoji tags, action buttons, and file attachments so every alert carries the context needed to act without opening a dashboard.
Access Control
Protect topics with per-user read/write permissions and optional authentication, keeping private alerts away from unauthorized subscribers.
Proč provozovat ntfy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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