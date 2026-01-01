Nasaďte Loomio instalací jedním kliknutím.
Open-source platforma pro společné rozhodování, která umožňuje skupinám projednávat návrhy, provádět ankety a společně se rozhodovat.
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Co všechno můžete s produktem Loomio vytvořit
Loomio je open-source platforma speciálně navržená pro společné rozhodování. Skupiny mohou vést strukturované diskuze, vytvářet návrhy, provádět hlasování a zaznamenávat výsledky — vše na jednom místě. Na rozdíl od běžných chatovacích nástrojů Loomio udržuje konverzace zaměřené na směřování k jasným rozhodnutím, díky čemuž je ideální pro družstva, neziskové organizace, komunitní organizace a distribuované týmy.
Vlastní hostování Loomio na vašem vlastním VPS udržuje data členů plně pod vaší kontrolou, bez poplatků za uživatele a bez závislosti na službě třetí strany. Toto nasazení zahrnuje kompletní webovou aplikaci Rails, proces na pozadí Sidekiq, databázi PostgreSQL, frontu Redis a server Hocuspocus pro kolaborativní úpravu dokumentů v reálném čase.
Hlavní funkce Loomio
Strukturované návrhy
Vytvářejte časově omezené návrhy s možnostmi souhlasit, nesouhlasit, zdržet se hlasování a zablokovat, aby skupiny mohly činit odpovědná rozhodnutí s jasnou auditní stopou.
Flexibilní ankety
Spouštějte hlasování s preferenčním pořadím, bodové hlasování, hodnotící ankety a ankety pro určení času schůzky, abyste získali nuancované skupinové podněty nad rámec jednoduchých otázek ano/ne.
Vláknové diskuze
Udržujte konverzace organizované pomocí vláknových komentářů a kontextových reakcí, aby se důležitý kontext nikdy neztratil v rušném chatovacím kanálu.
Spolupráce v reálném čase
Společně upravujte text návrhu a diskusní vlákna v reálném čase pomocí vestavěného serveru Hocuspocus, bez nutnosti editoru třetí strany.
Podskupiny a oprávnění
Uspořádejte členy do podskupin s nezávislým nastavením soukromí a rolemi, podporující složité organizační struktury v rámci jedné instalace.
Proč provozovat Loomio u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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