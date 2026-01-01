Implementujte Readyset v jednoklikové instalaci.
Vrstva pro ukládání do mezipaměti kompatibilní s protokolem Wire, která se nachází před Postgres a MySQL pro urychlení dotazů a škálování čtení dat.
Vyberte si VPS balíček pro Readyset
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Readyset vytvořit
Readyset je částečně stavová streamovací SQL cache, která se nachází mezi vaší aplikací a existující databází Postgres nebo MySQL. Komunikuje nativním síťovým protokolem, takže se aplikace připojují pomocí svého aktuálního ovladače a připojovacího řetězce – bez změn kódu, přepisování ORM nebo nutnosti udržovat samostatnou logiku pro zneplatnění cache.
Interně Readyset využívá inkrementální údržbu pohledů, aby udržoval výsledky cachovaných dotazů aktuální, když se mění podkladové tabulky, čímž eliminuje problémy se zastaralostí a zahlcením cache, které trápí tradiční cache typu klíč-hodnota, jako je Redis nebo Memcached. Vlastní hostování na VPS udržuje provoz dotazů a data na infrastruktuře, kterou kontrolujete, a zároveň odstraňuje poplatky za dotaz u spravovaných cachovacích služeb.
Hlavní funkce Readyset
Protokolově kompatibilní proxy
Vkládá se mezi aplikace a Postgres nebo MySQL bez změn ovladačů, přepisování ORM nebo nutnosti učit se nové klientské knihovny.
Přírůstková údržba pohledů
Výsledky dotazů v mezipaměti jsou aktualizovány přímo, jakmile se změní zdrojové tabulky, takže data zůstávají aktuální bez ručního zneplatnění mezipaměti nebo odhadování TTL.
Explicitní kešování dotazů
Zvolíte si, které příkazy SELECT se mají ukládat do mezipaměti pomocí příkazu CREATE CACHE, čímž získáte přesnou kontrolu nad využitím paměti a nad tím, co se zrychlí.
Integrovaný Grafana dashboard
Součástí balíčku je instance Grafana a exportér Prometheus, které zobrazují počty cachovaných dotazů, míru zásahů a zpoždění replikace od okamžiku spuštění stacku.
Horizontální škálování propustnosti čtení
Náročné čtecí úlohy zatěžují paměť Readyset namísto přetěžování primární databáze, čímž se uvolňuje primární databáze pro obsluhu zápisů a analýz.
Parita Postgres a MySQL
Jediný binární soubor podporuje oba databázové stroje, takže se použije stejný pracovní postup ukládání do mezipaměti, ať už vaše aplikace komunikuje s PostgreSQL nebo MySQL po síti.
Proč provozovat Readyset u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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