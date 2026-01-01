Implementujte Element s instalací jedním kliknutím.
Zabezpečený Matrixový klient pro zasílání zpráv s koncovým šifrováním pro týmy a komunity, které vlastní svá data.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Element vytvořit
Element je open-source platforma pro zasílání zpráv a spolupráci, postavená na protokolu Matrix. Standardně poskytuje end-to-end šifrované zasílání zpráv, hlasové a video hovory a sdílení souborů, s možností připojení k jakémukoli Matrix homeserveru – včetně vlastních instancí Synapse nebo veřejných serverů, jako je matrix.org.
Vlastní hostování Elementu na vašem VPS udržuje vaši infrastrukturu pro zasílání zpráv pod vaší kontrolou. Můžete konfigurovat nastavení federace, vynucovat bezpečnostní zásady, integrovat se s vaším vlastním Matrix homeserverem a zajistit, aby citlivá obchodní komunikace nikdy neprocházela cloudovou infrastrukturou třetích stran.
Hlavní funkce Element
Komplexní šifrování
Všechny zprávy jsou standardně šifrovány pomocí protokolu Matrix Olm/Megolm, což zajišťuje, že konverzace mohou číst pouze zamýšlení účastníci.
Otevřená matrixová síť
Připojte se k jakémukoli homeserveru Matrix a komunikujte napříč různými klienty kompatibilními s Matrixem, což umožňuje federaci bez uzamčení na platformu.
Multiplatformní synchronizace
Synchronizovaná historie zpráv napříč webem, počítačem, iOS a Androidem zajišťuje, že konverzace jsou dostupné na každém zařízení v reálném čase.
Hlasové a video hovory
Vestavěné šifrované hlasové a video hovory se sdílením obrazovky podporují spolupráci v reálném čase, aniž byste museli opustit rozhraní pro zasílání zpráv.
Propojovací integrace
Můstky propojují Element se Slackem, IRC, Telegramem a dalšími komunikačními platformami, čímž sjednocují komunikaci do jednoho rozhraní.
Proč provozovat Element u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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