Nasaďte Pulsarr jedním kliknutím.
Monitor sledovaných položek Plex v reálném čase, který se synchronizuje se Sonarr a Radarr a má chytrá pravidla směrování obsahu.
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Co všechno můžete s produktem Pulsarr vytvořit
Pulsarr propojuje seznamy ke zhlédnutí Plex se Sonarr a Radarr a proměňuje každé klepnutí na „Přidat do seznamu ke zhlédnutí“ uvnitř aplikace Plex v automatizovaný požadavek na stažení – žádné druhé front-end rozhraní, žádná samostatná přihlášení a žádné pozvánky pro jednotlivé uživatele. Sleduje Plex v reálném čase pro uživatele Plex Pass a pro všechny ostatní se vrací k postupnému dotazování, poté směruje každý titul na správnou instanci Sonarr nebo Radarr na základě pravidel, která definujete.
Vlastní hostování Pulsarr na vašem vlastním VPS udržuje data seznamů ke zhlédnutí, uživatelská oprávnění a klíče API arr pod vaší kontrolou. Schvalovací pracovní postupy, kvóty pro jednotlivé uživatele, oznámení Discord a synchronizace štítků Plex běží nepřetržitě, aniž by závisely na tom, zda je domácí server online.
Hlavní funkce Pulsarr
Synchronizace seznamu sledovaných v reálném čase
Přírůstky na seznam sledovaných od uživatelů Plex Pass spouští okamžité požadavky Sonarr nebo Radarr, přičemž odstupňované dotazování pokrývá účty bez Pass.
Chytré směrování obsahu
Vytvořte pravidla AND/NEBO pomocí žánru, uživatele, jazyka, roku, certifikace, hodnocení nebo streamovací služby pro směrování obsahu na správnou instanci arr.
Schválení a kvóty
Pozastavte požadavky ke schválení administrátorem a vynucujte denní, týdenní nebo měsíční limity na uživatele, abyste udrželi fronty stahování pod kontrolou.
Integrace Discord bota
Spravujte schválení, zobrazujte stav požadavků a spouštějte akce přímo z Discordu pomocí interaktivních lomítkových příkazů.
Podpora více instancí
Distribuujte obsah napříč více instancemi Sonarr a Radarr se synchronizovaným označováním, abyste vždy věděli, který uživatel co požadoval.
Flexibilní oznámení
Posílejte aktualizace prostřednictvím mobilních push notifikací Plex, Discordu, webhooků nebo více než 80 služeb přes Apprise, když se obsah objeví ve vaší knihovně.
Proč provozovat Pulsarr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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