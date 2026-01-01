Sleva až 69 % na Pulsarr

Nasaďte Pulsarr jedním kliknutím.

Monitor sledovaných položek Plex v reálném čase, který se synchronizuje se Sonarr a Radarr a má chytrá pravidla směrování obsahu.

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Nasaďte Pulsarr jedním kliknutím.

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Bandwidth: 4 TB
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197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
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RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
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KVM 4
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278,99/měs.
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Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
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Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Pulsarr vytvořit

Pulsarr propojuje seznamy ke zhlédnutí Plex se Sonarr a Radarr a proměňuje každé klepnutí na „Přidat do seznamu ke zhlédnutí“ uvnitř aplikace Plex v automatizovaný požadavek na stažení – žádné druhé front-end rozhraní, žádná samostatná přihlášení a žádné pozvánky pro jednotlivé uživatele. Sleduje Plex v reálném čase pro uživatele Plex Pass a pro všechny ostatní se vrací k postupnému dotazování, poté směruje každý titul na správnou instanci Sonarr nebo Radarr na základě pravidel, která definujete.

Vlastní hostování Pulsarr na vašem vlastním VPS udržuje data seznamů ke zhlédnutí, uživatelská oprávnění a klíče API arr pod vaší kontrolou. Schvalovací pracovní postupy, kvóty pro jednotlivé uživatele, oznámení Discord a synchronizace štítků Plex běží nepřetržitě, aniž by závisely na tom, zda je domácí server online.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Pulsarr

Synchronizace seznamu sledovaných v reálném čase

Přírůstky na seznam sledovaných od uživatelů Plex Pass spouští okamžité požadavky Sonarr nebo Radarr, přičemž odstupňované dotazování pokrývá účty bez Pass.

Chytré směrování obsahu

Vytvořte pravidla AND/NEBO pomocí žánru, uživatele, jazyka, roku, certifikace, hodnocení nebo streamovací služby pro směrování obsahu na správnou instanci arr.

Schválení a kvóty

Pozastavte požadavky ke schválení administrátorem a vynucujte denní, týdenní nebo měsíční limity na uživatele, abyste udrželi fronty stahování pod kontrolou.

Integrace Discord bota

Spravujte schválení, zobrazujte stav požadavků a spouštějte akce přímo z Discordu pomocí interaktivních lomítkových příkazů.

Podpora více instancí

Distribuujte obsah napříč více instancemi Sonarr a Radarr se synchronizovaným označováním, abyste vždy věděli, který uživatel co požadoval.

Flexibilní oznámení

Posílejte aktualizace prostřednictvím mobilních push notifikací Plex, Discordu, webhooků nebo více než 80 služeb přes Apprise, když se obsah objeví ve vaší knihovně.

Proč provozovat Pulsarr u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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