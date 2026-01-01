Implementujte TiddlyWiki s instalací na jedno kliknutí.
Open-source nelineární osobní poznámkový blok pro zachycování, organizování a sdílení informací svým vlastním způsobem.
Vyberte si VPS balíček pro TiddlyWiki
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem TiddlyWiki vytvořit
TiddlyWiki je unikátní open-source wiki, která vše ukládá jako jednotlivé jednotky zvané tiddlery — poznámky, úkoly, obrázky, úryvky kódu a jakékoli další informace. Na rozdíl od hierarchických nástrojů pro psaní poznámek lze tiddlery volně propojovat, označovat štítky a transkludovat, takže vaše znalostní báze roste organicky, aniž byste museli obsah nutit do složek nebo kategorií.
Vlastní hostování TiddlyWiki na VPS udržuje vaše poznámky a osobní znalostní bázi zcela soukromé a přístupné z jakéhokoli prohlížeče. Toto nasazení spouští TiddlyWiki v režimu serveru, poskytující synchronizaci mezi více zařízeními a trvalé úložiště podporované pojmenovaným svazkem — takže se vaše tiddlery nikdy neztratí mezi restarty kontejnerů.
Hlavní funkce TiddlyWiki
Nelineární struktura poznámek
Tiddlers se navzájem volně propojují a vkládají, takže si můžete vytvořit graf znalostí, aniž byste byli nuceni do pevných složek nebo hierarchií.
Označování a filtrování
Označte jakýkoli tiddler a použijte výkonný filtrační jazyk k vytvoření dynamických seznamů, tabulek a zobrazení, které se automaticky aktualizují, když přidáváte obsah.
Wikitext a makra
Značkovací jazyk TiddlyWiki podporuje transkluzi, makra a vlastní widgety, takže můžete vytvářet šablony a znovu použitelné komponenty napříč vaší wiki.
Trvalý režim serveru
Běží na Node.js, toto nasazení okamžitě ukládá každou změnu na disk, takže vaše poznámky jsou trvalé a přístupné z jakéhokoli zařízení s prohlížečem.
Ekosystém pluginů
Rozšiřte TiddlyWiki o pluginy pro renderování Markdownu, zvýrazňování syntaxe kódu, kanbanové tabule, diagramy a mnoho dalších funkcí z knihovny pluginů.
Proč provozovat TiddlyWiki u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
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