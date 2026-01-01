Implementujte PicoShare jedním kliknutím.
Minimalistické, vlastně hostované sdílení souborů s odkazy s omezenou platností, nahráváním pro hosty a bez omezení velikosti souborů.
Vyberte si VPS balíček pro PicoShare
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.
Co všechno můžete s produktem PicoShare vytvořit
PicoShare je open-source, minimalistická služba pro sdílení souborů, navržená tak, aby dělala jednu věc dobře: nahrála soubor a sdílela odkaz pro přímé stažení. Na rozdíl od plnohodnotných cloudových úložišť PicoShare nemá hierarchii složek, žádné víceuživatelské účty ani kvóty úložiště – pouze jedinou sdílenou přístupovou frázi, která chrání administrátorské rozhraní, a čistou veřejnou URL pro každý soubor, který sdílíte. Odkazy lze nastavit tak, aby vypršely po konfigurovatelné době nebo počtu stažení, a odkazy pro nahrávání hostů umožňují externím přispěvatelům odesílat soubory na váš server bez účtu.
Vlastní hostování PicoShare na vašem VPS znamená, že sdílené soubory jsou uloženy na vaší vlastní infrastruktuře bez platformy třetí strany mezi vámi a vašimi příjemci a žádný soubor nebude odmítnut kvůli přílišné velikosti.
Hlavní funkce PicoShare
Vypršující sdílené odkazy
Nastavte, aby platnost odkazů vypršela po určité době nebo po určitém počtu stažení, aby sdílené soubory byly automaticky odstraněny, jakmile splní svůj účel.
Odkazy pro nahrávání pro hosty
Vytvořte jednorázové nebo opakovaně použitelné nahrávací odkazy, aby externí spolupracovníci mohli nahrávat soubory na váš server bez vytvoření účtu nebo zobrazení vašich ostatních souborů.
Bez omezení velikosti souborů
PicoShare neukládá žádná omezení na velikost nebo typ souboru, takže můžete sdílet velká videa, obrazy disků nebo archivy, které by cloudové služby odmítly.
Žádné externí závislosti
SQLite ukládá všechna metadata lokálně – žádný databázový server, žádný Redis, žádné procesy na pozadí – což z celého nasazení dělá jediný kontejner.
Přímé stahovací URL
Každý sdílený soubor získá čistou, trvalou URL adresu pro přímé stažení, aby si příjemci mohli stáhnout soubor, aniž by procházeli webovým rozhraním nebo se přihlašovali.
Proč provozovat PicoShare u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Doporučená serverová lokace:
Kontrola...
Začněte lokálně. Expandujte globálně
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
30denní záruka vrácení peněz
Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.
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