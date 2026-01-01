Sleva až 69 % na PicoShare

Implementujte PicoShare jedním kliknutím.

Minimalistické, vlastně hostované sdílení souborů s odkazy s omezenou platností, nahráváním pro hosty a bez omezení velikosti souborů.

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Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte PicoShare jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem PicoShare vytvořit

PicoShare je open-source, minimalistická služba pro sdílení souborů, navržená tak, aby dělala jednu věc dobře: nahrála soubor a sdílela odkaz pro přímé stažení. Na rozdíl od plnohodnotných cloudových úložišť PicoShare nemá hierarchii složek, žádné víceuživatelské účty ani kvóty úložiště – pouze jedinou sdílenou přístupovou frázi, která chrání administrátorské rozhraní, a čistou veřejnou URL pro každý soubor, který sdílíte. Odkazy lze nastavit tak, aby vypršely po konfigurovatelné době nebo počtu stažení, a odkazy pro nahrávání hostů umožňují externím přispěvatelům odesílat soubory na váš server bez účtu.

Vlastní hostování PicoShare na vašem VPS znamená, že sdílené soubory jsou uloženy na vaší vlastní infrastruktuře bez platformy třetí strany mezi vámi a vašimi příjemci a žádný soubor nebude odmítnut kvůli přílišné velikosti.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce PicoShare

Vypršující sdílené odkazy

Nastavte, aby platnost odkazů vypršela po určité době nebo po určitém počtu stažení, aby sdílené soubory byly automaticky odstraněny, jakmile splní svůj účel.

Odkazy pro nahrávání pro hosty

Vytvořte jednorázové nebo opakovaně použitelné nahrávací odkazy, aby externí spolupracovníci mohli nahrávat soubory na váš server bez vytvoření účtu nebo zobrazení vašich ostatních souborů.

Bez omezení velikosti souborů

PicoShare neukládá žádná omezení na velikost nebo typ souboru, takže můžete sdílet velká videa, obrazy disků nebo archivy, které by cloudové služby odmítly.

Žádné externí závislosti

SQLite ukládá všechna metadata lokálně – žádný databázový server, žádný Redis, žádné procesy na pozadí – což z celého nasazení dělá jediný kontejner.

Přímé stahovací URL

Každý sdílený soubor získá čistou, trvalou URL adresu pro přímé stažení, aby si příjemci mohli stáhnout soubor, aniž by procházeli webovým rozhraním nebo se přihlašovali.

Proč provozovat PicoShare u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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