Nasaďte Rallly jedním kliknutím.
Nástroj pro plánování s vlastní správou pro společný výběr nejlepšího data a času napříč skupinami, týmy a časovými pásmy.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Rallly vytvořit
Rallly je open-source nástroj pro plánování a skupinové ankety, respektující soukromí, navržený tak, aby nahradil Doodle a podobné SaaS aplikace. Organizátoři vytvoří anketu s navrhovanými možnostmi data/času, sdílí odkaz a respondenti si vyberou, které časy jim vyhovují — pro účastníky není vyžadován žádný účet. Panel organizátora pak zvýrazní nejoblíbenější časy, což usnadňuje potvrzení konečného času.
Vlastní hostování Rallly na vašem VPS udržuje e-maily účastníků, data odpovědí a témata schůzek na infrastruktuře, kterou ovládáte, spíše než u plánovací služby třetí strany. Platforma podporuje více časových pásem, uzamčené možnosti, vlastní branding a ověřování pomocí e-mailového magického odkazu pro organizátory, a celý stack běží na jediném kontejneru Next.js plus PostgreSQL — dostatečně malý pro osobní použití, dostatečně robustní pro malý tým nebo klub.
Hlavní funkce Rallly
Ankety pro skupinové rande
Navrhněte více možností data a času, shromažďujte dostupnost od pozvaných a určete nejlepší termín – ankety ve stylu Doodle bez poplatků za anketu.
S ohledem na časové pásmo
Zobrazte každou možnost v místním časovém pásmu každého respondenta automaticky, aby si distribuované týmy mohly vybrat časy bez počítání z hlavy.
Anonymní odpovědi
Pozvaní hlasují se jménem a volitelným e-mailem – bez registrace, bez hesla, bez komplikací – zatímco organizátoři vedou účty pro správu anket.
Přihlášení magickým odkazem
Organizátoři se přihlašují pomocí magických odkazů zasílaných e-mailem namísto hesel, čímž udržují rozsah přihlašovacích údajů malý, aniž by obětovali pohodlí.
Uzamčené a skryté možnosti
Zamkněte zvolenou možnost, abyste zmrazili odpovědi, nebo skryjte možnosti po skončení hlasování – užitečné pro potvrzení konečného výběru bez dalších změn.
Vlastní branding
Nastavte si vlastní název webu, logo a téma, aby se ankety cítily jako součást vaší organizace spíše než generická vstupní stránka SaaS.
Proč provozovat Rallly u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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