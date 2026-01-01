Nasaďte Traggo jedním kliknutím.
Vlastní sledovač času založený na štítcích, který nahrazuje projektové hierarchie flexibilní časovou osou s popisky.
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Co všechno můžete s produktem Traggo vytvořit
Traggo je open-source, self-hostovaný nástroj pro sledování času, který organizuje každý záznam jako úsek na časové ose, spíše než jako řádek v rigidní projektové hierarchii. Každý záznam je obohacen o libovolné štítky —
client,
project,
task,
billable, cokoli si přejete — a dashboard analyzuje čas kombinováním štítků podle vašich potřeb, aniž by vás nutil předem zvolit jedno kanonické rozdělení.
Self-hosting Traggo na svém vlastním VPS udržuje časové výkazy, informace o klientech a kontext relevantní pro fakturaci uvnitř infrastruktury, kterou kontrolujete, namísto u poskytovatele SaaS pro sledování času. Jediný Go binární soubor a databáze SQLite jej činí dostatečně lehkým, aby mohl koexistovat s jinými službami na malém VPS, a model založený na štítcích se přizpůsobí konzultantům, freelancerům, agenturám i produktovým týmům.
Hlavní funkce Traggo
Sledování pomocí štítků
Nahraďte vnořené hierarchie projektů libovolnými štítky tak, aby se stejná položka mohla zobrazit ve zprávách o klientech, projektech a fakturovatelných položkách současně.
Zobrazení časové osy
Přetáhněte úseky na denní časové ose, abyste mohli rychle spouštět, zastavovat, rozdělovat a upravovat časové záznamy, aniž byste museli zadávat přesné časové údaje.
Flexibilní reportování
Analyzujte sledovaný čas podle libovolné kombinace štítků napříč konfigurovatelnými časovými obdobími a poté exportujte výsledky do CSV pro fakturaci.
Víceuživatelská podpora
Vytvořte samostatné uživatelské účty s administrátorskými a běžnými rolemi, aby malý tým mohl sdílet jednu instanci Traggo s oddělenými časovými výkazy.
GraphQL API
Pohánějte automatizace, dashboardy a integrace prostřednictvím zdokumentovaného GraphQL API namísto získávání dat z webového uživatelského rozhraní.
Nízké nároky
Jediný binární soubor Go s podporou SQLite znamená nízké využití disku a paměti, ideální pro umístění na stávající VPS bez nutnosti zřizování nových zdrojů.
Proč provozovat Traggo u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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