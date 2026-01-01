Implementujte Koffan instalací na jedno kliknutí.
Ultralehká aplikace pro nákupní seznam s vlastním hostováním pro páry a rodiny, s synchronizací v reálném čase, režimem offline a instalací PWA.
Vyberte si VPS balíček pro Koffan
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Koffan vytvořit
Koffan je samoobslužná webová aplikace pro nákupní seznam, vytvořená pro páry, rodiny a sdílené domácnosti. Synchronizuje se v reálném čase mezi telefony, tablety a stolními počítači pomocí WebSockets, funguje offline jako Progressive Web App a organizuje produkty do vlastních sekcí s inteligentním automatickým doplňováním čerpaným z vaší vlastní historie nákupů.
Samoobslužné hostování Koffanu na VPS udržuje nákupní seznam domácnosti na infrastruktuře, kterou ovládáte, namísto nákupního SaaS. Napsaný v Go s integrovanou databází SQLite, běží přibližně na 2,5 MB RAM s nároky na disk 16 MB, dodává se s překlady pro třináct jazyků, zahrnuje ochranu proti útokům hrubou silou při přihlášení a nabízí volitelné REST API pro automatizace, migrace a integrace.
Hlavní funkce Koffan
Synchronizace v reálném čase
Živé aktualizace s podporou WebSocket udržují každého člena domácnosti na stejném seznamu, jak jsou položky přidávány, zaškrtávány nebo upravovány.
Offline PWA
Nainstalujte na domovskou obrazovku vašeho telefonu a pokračujte v přidávání nebo odškrtávání položek i bez připojení – změny se synchronizují, až budete znovu online.
Více seznamů
Vytvořte samostatné seznamy pro každý obchod nebo účel s vlastními ikonami a znovu použijte sekce produktů, jako jsou mléčné výrobky, zelenina nebo čisticí prostředky.
Ultralehká stopa
Napsáno v Go na backendu SQLite – přibližně 16 MB na disku a 2,5 MB RAM, ideální i pro ten nejmenší VPS tarif.
Chytré automatické doplňování
Fuzzy vyhledávání navrhuje produkty z vaší minulé nákupní historie a pamatuje si, do jaké sekce jednotlivé položky patří.
Přístup k REST API
Volitelný API token umožňuje programatický přístup pro automatizace, integrace a migraci seznamů mezi instancemi.
Proč provozovat Koffan u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
Objevte další aplikace k implementaci
Anki Sync Server Enhanced
Samostatně hostovaný synchronizační server Anki s víceuživatelskou podporou, zálohami a webovým panelem