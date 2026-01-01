Nasaďte DbGate instalací na jedno kliknutí
Open-source multiplatformní správce databází podporující MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis a mnoho dalších SQL a NoSQL databázových strojů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem DbGate vytvořit
DbGate je open-source multiplatformní správce databází, který pracuje s MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra a Amazon Redshift prostřednictvím jednotného webového rozhraní. Namísto přepínání mezi nástroji specifickými pro dodavatele se připojíte ke každé databázi z jednoho pracovního prostoru, spouštíte SQL nebo NoSQL dotazy ve více záložkách, upravujete tabulky přímo a porovnáváte schémata napříč prostředími.
Vlastní hostování DbGate na vašem vlastním VPS udržuje připojovací řetězce, uložené dotazy a exportovaná data zcela na vaší infrastruktuře bez cloudové telemetrie nebo licencování na uživatele. Prohlížečové rozhraní je přístupné z jakéhokoli zařízení, díky čemuž je užitečné pro ad-hoc kontrolu dat, každodenní správu a kolaborativní ladění bez nutnosti instalovat desktopového klienta na každý vývojářský počítač.
Hlavní funkce DbGate
SQL a NoSQL společně
Připojte se k MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra a dalším z jednoho pracovního prostoru bez nutnosti žonglovat s klienty specifickými pro dodavatele.
Vícezálokový editor dotazů
Spouštějte dotazy SQL nebo MongoDB napříč více záložkami s automatickým doplňováním, zvýrazňováním syntaxe a trvalou historií, která přežije opětovné připojení a restarty.
Vizuální tabulkový editor
Procházejte, filtrujte, řaďte a upravujte řádky přímo v tabulkové mřížce a poté potvrďte změny prostřednictvím vygenerovaného SQL diffu, než se dostanou do databáze.
Porovnání a export schématu
Porovnejte schémata mezi dvěma databázemi, generujte migrační SQL a exportujte tabulky nebo dotazy do CSV, JSON, SQL dumpů nebo Excelu přímo z prohlížeče.
Návrhář ER diagramů
Vizualizujte vztahy pomocí interaktivního ER diagramu a poté exportujte rozložení jako SVG nebo PNG pro dokumentaci a architektonické revize.
Proč provozovat DbGate u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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