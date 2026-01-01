Implementujte KeeWeb s instalací na jedno kliknutí.
Open-source, webový správce hesel plně kompatibilní s databázemi KeePass.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem KeeWeb vytvořit
KeeWeb je bezplatný správce hesel s otevřeným zdrojovým kódem, který běží zcela v prohlížeči a je plně kompatibilní s formátem KeePass (.kdbx). Umožňuje vám otevírat a spravovat vaše stávající trezory KeePass přímo z vašeho prohlížeče bez jakýchkoli pluginů nebo nativního klienta – váš trezor zůstává pod vaší kontrolou na vašem vlastním úložišti.
Vlastní hostování KeeWebu na vašem VPS znamená, že můžete přistupovat ke svým heslům z jakéhokoli zařízení s prohlížečem, přičemž samotná aplikace zůstává soukromá a nezávislá na cloudových službách třetích stran. Soubory trezoru nejsou nikdy odesílány na žádný server; jsou otevírány a dešifrovány na straně klienta ve vašem prohlížeči.
Hlavní funkce KeeWeb
Kompatibilita s KeePass
Otevírejte a upravujte jakýkoli soubor .kdbx vytvořený programy KeePass, KeePassXC nebo jakoukoli jinou aplikací kompatibilní s KeePass bez konverze.
Klientské zabezpečení
Veškeré dešifrování trezoru probíhá ve vašem prohlížeči – vaše hlavní heslo a obsah trezoru nikdy neopustí vaše zařízení ani se nedotkne serveru.
Více úložných backendů
Načtěte trezory z místních souborů, Dropboxu, Google Drive, OneDrive nebo z jakéhokoli vzdáleného úložiště kompatibilního s WebDAV.
Podpora pluginů
Rozšiřte KeeWeb komunitními pluginy pro motivy, vlastní pole, generování OTP a další integrace.
Multiplatformní přístup
Přistupujte ke svým heslům z jakéhokoli zařízení s moderním prohlížečem – není nutná žádná nativní instalace na stolních počítačích nebo mobilních zařízeních.
Proč provozovat KeeWeb u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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