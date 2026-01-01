Instalace Kiwix-serve jedním kliknutím.
Samohostovaná offline čtečka pro Wikipedii, Gutenberg, Stack Exchange a tisíce ZIM archivů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Kiwix-serve vytvořit
Kiwix-serve je oficiální HTTP server z projektu Kiwix, který mění ZIM archivy na rychlou, prohledávatelnou knihovnu přístupnou z prohlížeče. ZIM je otevřený komprimovaný archivní formát, který zachycuje celé webové stránky — Wikipedii, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy a stovky dalších — pro plně offline čtení.
Vlastní hostování Kiwix-serve na VPS vám poskytuje trvalou, vždy online referenční knihovnu, která nezávisí na veřejném internetu, dostupnosti původního webu ani na externích paywallech. Přetáhněte soubory ZIM do datového svazku z oficiální knihovny Kiwix a server je za chodu znovu načte, čímž zpřístupní jednotné webové rozhraní s fulltextovým vyhledáváním napříč každým archivem, který načtete.
Hlavní funkce Kiwix-serve
Hot-reload knihovna ZIM
Vložte nové soubory ZIM do datového svazku a kiwix-serve je automaticky načte pomocí vestavěného monitoru knihovny – nejsou potřeba žádné restarty.
Plnotextové vyhledávání
Vyhledávejte v každém načteném archivu s integrovaným plnotextovým indexem, včetně našeptávání při psaní pro rychlé vyhledávání napříč Wikipedií nebo jakýmkoli jiným ZIMem.
Vlastní obsah
Vyberte si libovolný ZIM z oficiálního katalogu Kiwix – celá Wikipedie, Project Gutenberg, výpisy Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED a mnoho dalších referenčních archivů.
Optimalizováno pro offline čtení
Komprese ZIM udržuje nízké nároky na úložiště a rychlé vyhledávání, takže jediný VPS může obsluhovat rozsáhlé referenční archivy bez externích závislostí.
Vložený OPDS katalog
Zpřístupňuje OPDS kanál vaší knihovny, aby mobilní a desktopoví čtenáři Kiwix mohli objevovat a stahovat tituly přímo z vašeho serveru.
Inicializováno při prvním spuštění
Volitelná URL pro stažení ZIM automaticky načte první archiv při nasazení, takže server je prohlížitelný, jakmile je online.
Proč provozovat Kiwix-serve u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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