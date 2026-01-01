Nasaďte Nexterm jedním kliknutím.
Open-source správa serverů pro připojení SSH, VNC a RDP, přístupná kompletně z vašeho prohlížeče.
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Co všechno můžete s produktem Nexterm vytvořit
Nexterm je open-source platforma pro správu serverů, která konsoliduje SSH terminálové relace, VNC plochy a RDP připojení do jediného rozhraní přístupného z prohlížeče. Na rozdíl od tradičních nástrojů pro vzdálený přístup, které vyžadují lokálního klienta, Nexterm běží na vašem VPS a poskytuje vám kompletní centrum připojení přístupné z jakéhokoli zařízení s prohlížečem.
Provozování Nextermu na vašem VPS znamená, že vaše přihlašovací údaje k serveru a data relací nikdy neopustí vaši infrastrukturu. Vestavěný SFTP správce souborů, nahrávání relací, monitorování a podpora pro organizace a 2FA z něj činí praktickou náhradu za žonglování s více SSH klienty, VNC prohlížeči a RDP nástroji.
Hlavní funkce Nexterm
SSH, VNC a RDP
Spravujte terminály SSH, desktopy VNC a relace RDP z jedné záložky prohlížeče – není nutná žádná instalace lokálního klienta na žádném zařízení.
SFTP správce souborů
Procházejte, nahrávejte a stahujte soubory na vzdálených serverech prostřednictvím vestavěného rozhraní SFTP, aniž byste potřebovali samostatného klienta FTP.
Záznam relace
Zaznamenávejte a přehrávejte relace terminálu a plochy pro audit, týmovou kontrolu nebo řešení problémů s minulými změnami.
Dvoufaktorové ověřování
Chraňte přístup ke všem vašim serverům pomocí 2FA a OIDC SSO, čímž zajistíte, že pouze oprávnění uživatelé mohou navazovat spojení.
Víceuživatelské organizace
Rozdělte servery a přihlašovací údaje do organizací, aby týmy mohly sdílet přístup, aniž by odhalily nesouvisející infrastrukturu.
Proč provozovat Nexterm u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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