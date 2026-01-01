Nasaďte OpenRemote jedním kliknutím.
Open-source IoT platforma pro správu majetku, automatizaci budov, monitorování energie a orchestraci připojených zařízení.
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Co všechno můžete s produktem OpenRemote vytvořit
OpenRemote je 100% open-source IoT platforma, která vám umožňuje přijímat data z jakéhokoli zařízení, modelovat reálná aktiva, automatizovat chování pomocí pravidel a dodávat vlastní front-endy — vše z jediného self-hostovaného stacku. Podporuje protokoly jako MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus a Zigbee ihned po vybalení, plus API správce pro vlastní integrace.
Self-hosting OpenRemote na vašem VPS udržuje telemetrii, automatizační logiku a data koncových uživatelů na infrastruktuře, kterou kontrolujete, bez poplatků za zařízení a bez závislosti na dodavateli. Tato šablona sdružuje správce, identitu Keycloak, PostgreSQL a HAProxy edge s automatickými certifikáty Let's Encrypt, takže stack je připraven přijímat zařízení přes HTTPS a MQTT/TLS, jakmile se spustí.
Hlavní funkce OpenRemote
Víceprotokoloví agenti
Připojte zařízení přes MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee a další, aniž byste museli psát kód protokolu pro každou integraci.
Model aktiv a atributů
Modelujte skutečné věci — budovy, vozidla, elektroměry — jako typizovaná aktiva s atributy, metadaty a historickými datovými body.
Pravidla typu „když-pak“ a pravidla toku
Automatizujte chování pomocí vizuálního editoru typu „když-pak“, pravidel založených na tocích, nebo JavaScriptu a Groovy pro pokročilé scénáře.
Víceuživatelské domény
Izolujte zákazníky nebo weby do samostatných oblastí podporovaných systémem Keycloak, s uživateli, aktivy a řídicími panely pro každou oblast.
Řídicí panely přehledů
Vytvářejte vlastní dashboardy nad živými a historickými daty atributů bez exportování do samostatného analytického nástroje.
MQTT a HTTP APIs
Zpřístupněte vestavěný MQTT broker na portu 8883 a REST a WebSocket API, aby externí systémy mohly číst a zapisovat stav zařízení.
Proč provozovat OpenRemote u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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