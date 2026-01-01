Instalujte Weaviate jedním kliknutím.
Open-source vektorová databáze pro AI aplikace se sémantickým vyhledáváním, hybridním vyhledáváním a integracemi LLM.
Vyberte si VPS balíček pro Weaviate
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Weaviate vytvořit
Weaviate je open-source vektorová databáze navržená pro AI-nativní aplikace. Ukládá datové objekty společně s jejich vektorovými embeddingy, což umožňuje rychlé sémantické vyhledávání podobnosti, které přesahuje pouhé vyhledávání podle klíčových slov a nachází koncepčně související obsah. Podporuje hybridní vyhledávání kombinující vektorové a klíčové přístupy pro optimální přesnost vyhledávání.
Samohosting Weaviate na VPS poskytuje AI aplikacím dedikované vektorové úložiště bez poplatků za dotaz a s plnou kontrolou nad rezidencí dat. Integruje se s hlavními poskytovateli LLM, včetně OpenAI, Cohere a Hugging Face, a přímo se propojuje s LangChain a LlamaIndex pro budování RAG pipelin a funkcí sémantického vyhledávání.
Hlavní funkce Weaviate
Sémantické vektorové vyhledávání
Najděte koncepčně podobný obsah pomocí vektorových vnoření namísto přesné shody klíčových slov pro chytřejší výsledky vyhledávání.
Hybridní vyhledávání
Kombinujte vektorovou podobnost a vyhledávání klíčových slov BM25 s konfigurovatelným vážením pro to nejlepší z obou přístupů k vyhledávání.
Integrace LLM
Vestavěné moduly propojují Weaviate s OpenAI, Cohere a Hugging Face pro automatické generování vnoření a generativní dotazy.
GraphQL a REST API
Dotazujte se a spravujte data prostřednictvím GraphQL API nebo REST koncových bodů s klientskými knihovnami pro Python, JavaScript, Go a Javu.
Multimodální podpora
Ukládejte a prohledávejte textové, obrazové, zvukové a video objekty pomocí příslušného vektorizačního modulu pro každý datový typ.
Proč provozovat Weaviate u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.