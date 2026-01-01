Implementujte OTOBO jedním kliknutím.
Open-source help desk a tiketingový systém pro správu IT služeb, zákaznickou podporu a automatizaci procesů.
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Co všechno můžete s produktem OTOBO vytvořit
OTOBO je plně open-source, webová platforma pro správu tiketů a služeb, která byla v roce 2019 odštěpena z ((OTRS)) Community Edition. Přináší funkce IT helpdesku na podnikové úrovni — fronty tiketů, sledování SLA, vestavěnou FAQ/znalostní bázi, ITSM pracovní postupy a CMDB — bez licenčních poplatků nebo závislosti na dodavateli. OTOBO podporuje vícekanálovou komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu a webových formulářů a je dodáván s automatizačním enginem na základě pravidel, který ihned po vybalení zajišťuje směrování, eskalace a notifikace.
Vlastní hostování OTOBO na vašem vlastním VPS dává všechna data tiketů, záznamy zákazníků a zprávy SLA pod vaši kontrolu. Tato šablona nasazuje kompletní produkční stack: webovou aplikaci OTOBO a daemon na pozadí, MariaDB pro trvalé úložiště, dedikovaný Elasticsearch uzel pro rychlé fulltextové vyhledávání napříč všemi tikety a Redis pro cachování relací a výkon.
Hlavní funkce OTOBO
Vícekanálový tiketing
Přijímejte a spravujte tikety z e-mailu, webových formulářů a telefonu v jednotné frontě s kompletní historií auditu a vláknovými konverzacemi.
SLA a eskalace
Definujte cíle pro odezvu a řešení pro každou frontu nebo zákazníka, s automatickými pravidly eskalace a upozorněními pro agenty, když se blíží termíny.
Integrovaná znalostní báze
Publikujte články s často kladenými dotazy pro externí zákazníky i interní agenty, abyste snížili opakující se tikety a urychlili řešení při prvním kontaktu.
Výkonná automatizace
Použijte vestavěné filtry PostMaster, spouštěče tiketů a úlohy plánovače k automatickému směrování, automatickému odpovídání a automatickému uzavírání tiketů bez ručního zásahu.
ITSM a CMDB
Rozšiřte OTOBO o modul ITSM pro správu konfiguračních položek, žádostí o změnu a katalogů služeb ve strukturované CMDB.
Plnotextové vyhledávání
Integrace Elasticsearch poskytuje okamžité vyhledávání napříč miliony tiketů, poznámek a příloh, čímž udržuje rychlé reakční doby agentů v jakémkoli měřítku.
Proč provozovat OTOBO u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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