Nasaďte PiGallery2 s instalací na jedno kliknutí.
Rychlá, adresářově orientovaná fotogalerie s vlastním hostingem, která promění složku obrázků na disku v profesionální webové album.
Vyberte si VPS balíček pro PiGallery2
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem PiGallery2 vytvořit
PiGallery2 je open-source, self-hostovaná fotogalerie, která vezme adresář obrázků na disku a slouží jako rychlá, moderní webová galerie — bez složitého nahrávacího procesu, bez proprietární databáze, bez závislosti na SaaS. Rozložení adresářů, které již používáte, se stane strukturou alb, kterou si návštěvníci prohlížejí, takže funguje stejně dobře pro osobní fotoarchivy, galerie událostí, rodinná alba z dovolené a odlehčená portfolia.
Vlastní hostování PiGallery2 na vašem vlastním VPS udržuje fotografie a metadata uvnitř infrastruktury, kterou ovládáte, spíše než veřejná fotoslužba, která těží obsah obrázků pro rozpoznávání obličejů nebo tréninková data. Backend Node.js je záměrně lehký — byl navržen tak, aby dobře běžel na Raspberry Pi — takže malý plán VPS pohodlně hostuje desítky tisíc obrázků a zároveň poskytuje rychlé miniatury a bohaté uživatelské rozhraní.
Hlavní funkce PiGallery2
Adresářově orientovaný model
Vaše stávající struktura složek se stane hierarchií alb – stačí nahrát nové fotografie přes SCP, rsync nebo synchronizační nástroj a automaticky se zobrazí v galerii.
Rychlé náhledy
Indexer na pozadí generuje miniatury v několika velikostech, uložené v mezipaměti na disku, aby návštěvníci měli plynulé posouvání i při studeném načítání.
EXIF a zobrazení mapy
Čte metadata EXIF pro zobrazení informací o jednotlivých fotografiích, geotagované mapové pohledy a vyhledávání podle fotoaparátu, data nebo značky.
Vyhledávání a filtrování
Hledat podle rozsahu dat, umístění, obličejů, značek, hodnocení nebo názvu souboru bez externích indexerů – všechna metadata zůstávají v lokální databázi SQLite.
Sdílení a soukromí
Generujte sdílené odkazy pro každé album s volitelnými hesly a daty vypršení platnosti, nebo omezte alba pouze na ověřené uživatele.
Knihovna pouze pro čtení
Adresář obrázků je připojen pouze pro čtení, takže server nemůže náhodně upravit nebo smazat původní fotografie během skenování nebo generování náhledů.
Proč provozovat PiGallery2 u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.