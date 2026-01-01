Implementujte PieFed jedním kliknutím.
Federovaný agregátor odkazů a diskusní platforma ve stylu Redditu s prvotřídními nástroji pro moderování a interoperabilitou s ActivityPub.
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Co všechno můžete s produktem PieFed vytvořit
PieFed je open-source federovaný agregátor odkazů a diskusní platforma — alternativa k Lemmy a Mbin, napsaná v Pythonu s Flaskem. Připojuje se k širšímu Fediverse přes ActivityPub, takže uživatelé na Lemmy, Mbin, Mastodonu a dalších kompatibilních serverech se mohou přihlásit k odběru komunit, které hostujete, a vaši členové mohou sledovat komunity kdekoli.
PieFed se odlišuje silným zaměřením na zdraví komunity: vestavěné úrovně důvěry, upozornění na obsah, kurátorství kanálů na základě témat a granulární nástroje pro moderátory jsou jádrem platformy, nikoli dodatečně připojenými rozšířeními. Vlastní hostování na vašem VPS udržuje vlastnictví obsahu, moderační politiku a data členů plně pod vaší kontrolou bez algoritmické manipulace s kanály nebo uzamčení platformy.
Hlavní funkce PieFed
Federace ActivityPub
Spolupracuje s Lemmy, Mbin, Mastodon a dalšími službami Fediverse, aby vaše komunity oslovily uživatele napříč sítí, aniž by je uzamkly na jedné platformě.
Prvotřídní moderace
Úrovně důvěry, fronty hlášení, upozornění na obsah a pravidla pro jednotlivé komunity dávají moderátorům přesnou kontrolu nad kvalitou diskusí od prvního dne.
Tématické kanály
Seskupte související komunity do témat a umožněte uživatelům sledovat celé zájmové oblasti namísto přihlašování se k jednotlivým komunitám.
Hlasování a vláknové odpovědi
Známé komentáře s vlákny ve stylu Reddit, s hlasováním pro a proti a vícenásobnými možnostmi řazení pro hodnocení diskusí.
Vestavěné API
Alpha API kompatibilní s klienty Lemmy umožňuje uživatelům procházet a přispívat z mobilních a desktopových aplikací třetích stran, které již existují v ekosystému.
Lehká Python sada
Flask, PostgreSQL, Redis a Celery fungují efektivně na nenáročném hardwaru VPS, což ponechává prostor pro růst komunity bez nákladů na infrastrukturu.
Proč provozovat PieFed u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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