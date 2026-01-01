Sleva až 69 % na SkySend

Nasaďte SkySend pomocí instalace jedním kliknutím.

End-to-end šifrované sdílení souborů a poznámek s vlastním hostováním a architekturou serveru s nulovou znalostí.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte SkySend pomocí instalace jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem SkySend vytvořit

SkySend je minimalistická služba pro vlastní hosting, určená pro sdílení souborů a poznámek s end-to-end šifrováním. Soubory a poznámky jsou šifrovány kompletně v prohlížeči pomocí AES-256-GCM, ještě než se dostanou na server, takže server ukládá pouze šifrované bloby a nikdy nemá přístup k dešifrovacímu klíči. Nejsou zde žádné účty, žádná telemetrie ani žádná analytika.

Vlastní hosting SkySend na vašem VPS udržuje sdílený obsah pod vaší plnou kontrolou a zároveň zachovává záruky soukromí zero-knowledge šifrování. Inspirováno službami Mozilla Send a PrivateBin, využívá moderní bezpečnostní prvky, jako je odvození klíče HKDF-SHA256 a ochrana heslem Argon2id, aby poskytlo rychlou a bezpečnou alternativu ke komerčním službám pro sdílení souborů.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce SkySend

Šifrování s nulovou znalostí

Streamované šifrování AES-256-GCM se provádí zcela v prohlížeči, přičemž dešifrovací klíč se nachází pouze ve fragmentu URL a nikdy se nedostane na server.

Bez nutnosti účtů

Nahrávejte soubory nebo sdílejte poznámky okamžitě bez registrace, telemetrie nebo sledování – odkazy pro sdílení fungují pro každého příjemce bez nutnosti registrace.

Šifrované poznámky

Sdílejte textové úryvky, hesla, kód se zvýrazněním syntaxe, Markdown nebo SSH klíče s volitelným zničením po přečtení a konfigurovatelnými limity zobrazení.

Ochrana heslem

Volitelná ochrana heslem Argon2id s odvozením klíče odolným proti paměťovým a GPU útokům pro obranu proti útokům hrubou silou na sdílený obsah.

S3 kompatibilní úložiště

Volitelná podpora backendu pro Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner a Wasabi, s předem podepsanými URL adresami pro přímé stahování, které vynucují platnost a limity.

Nastavitelná platnost

Nastavte limity stahování a časy vypršení platnosti pro každé nahrání, s automatickým čištěním vypršelých záznamů a vestavěným řídicím panelem pro sledování aktivních sdílení.

Proč provozovat SkySend u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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