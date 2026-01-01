Nasaďte SkySend pomocí instalace jedním kliknutím.
End-to-end šifrované sdílení souborů a poznámek s vlastním hostováním a architekturou serveru s nulovou znalostí.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem SkySend vytvořit
SkySend je minimalistická služba pro vlastní hosting, určená pro sdílení souborů a poznámek s end-to-end šifrováním. Soubory a poznámky jsou šifrovány kompletně v prohlížeči pomocí AES-256-GCM, ještě než se dostanou na server, takže server ukládá pouze šifrované bloby a nikdy nemá přístup k dešifrovacímu klíči. Nejsou zde žádné účty, žádná telemetrie ani žádná analytika.
Vlastní hosting SkySend na vašem VPS udržuje sdílený obsah pod vaší plnou kontrolou a zároveň zachovává záruky soukromí zero-knowledge šifrování. Inspirováno službami Mozilla Send a PrivateBin, využívá moderní bezpečnostní prvky, jako je odvození klíče HKDF-SHA256 a ochrana heslem Argon2id, aby poskytlo rychlou a bezpečnou alternativu ke komerčním službám pro sdílení souborů.
Hlavní funkce SkySend
Šifrování s nulovou znalostí
Streamované šifrování AES-256-GCM se provádí zcela v prohlížeči, přičemž dešifrovací klíč se nachází pouze ve fragmentu URL a nikdy se nedostane na server.
Bez nutnosti účtů
Nahrávejte soubory nebo sdílejte poznámky okamžitě bez registrace, telemetrie nebo sledování – odkazy pro sdílení fungují pro každého příjemce bez nutnosti registrace.
Šifrované poznámky
Sdílejte textové úryvky, hesla, kód se zvýrazněním syntaxe, Markdown nebo SSH klíče s volitelným zničením po přečtení a konfigurovatelnými limity zobrazení.
Ochrana heslem
Volitelná ochrana heslem Argon2id s odvozením klíče odolným proti paměťovým a GPU útokům pro obranu proti útokům hrubou silou na sdílený obsah.
S3 kompatibilní úložiště
Volitelná podpora backendu pro Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner a Wasabi, s předem podepsanými URL adresami pro přímé stahování, které vynucují platnost a limity.
Nastavitelná platnost
Nastavte limity stahování a časy vypršení platnosti pro každé nahrání, s automatickým čištěním vypršelých záznamů a vestavěným řídicím panelem pro sledování aktivních sdílení.
Proč provozovat SkySend u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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