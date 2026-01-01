Implementujte Unmanic jedním kliknutím.
Optimalizátor mediální knihovny s vlastním hostováním, který automaticky překódovává a převádí soubory do vámi preferovaných formátů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Unmanic vytvořit
Unmanic je samoobslužný nástroj pro optimalizaci mediální knihovny, který automaticky skenuje vaše soubory a překódovává je do konzistentních formátů pomocí FFmpeg. Namísto ruční konverze souborů nebo psaní skriptů Unmanic nepřetržitě monitoruje adresář knihovny, identifikuje soubory, které neodpovídají vašim nakonfigurovaným výstupním předvolbám, a zařazuje je do fronty ke zpracování – vše spravované prostřednictvím webového rozhraní.
Samoobslužné hostování Unmanic na VPS vám poskytuje nepřetržitý konverzní kanál pro vaši mediální sbírku. Ať už standardizujete video kodeky, zmenšujete velikosti souborů nebo zpracováváte nahrávky z DVR, Unmanic zvládá tyto úlohy na pozadí, aniž by váš stolní počítač musel zůstat zapnutý.
Hlavní funkce Unmanic
Automatizované skenování knihovny
Unmanic nepřetržitě skenuje váš mediální adresář a zařadí do fronty soubory, které neodpovídají vašim nakonfigurovaným výstupním předvolbám ke zpracování.
Transkódování s podporou FFmpeg
Překódovat video a zvuk do libovolného formátu nebo kodeku podporovaného FFmpeg, včetně H.264, H.265, AV1 a AAC.
Systém pluginů
Rozšiřte Unmanic pomocí komunitních pluginů pro odstraňování reklam, přejmenování souborů, komprimaci archivů a další.
Sledování souborů v reálném čase
Nové nebo upravené soubory jsou detekovány automaticky, takže nově přidaná média jsou zařazena do fronty ke zpracování bez ručního zásahu.
Správa fronty úkolů
Spravujte souběžné konverzní úlohy s vizuální frontou zobrazující aktuální průběh, odhadovaný čas a historii zpracování.
Proč provozovat Unmanic u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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