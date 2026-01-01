Implementujte Castopod jedním kliknutím.
Open-source platforma pro hosting podcastů s analytikou, sociálními funkcemi a vestavěnými nástroji pro monetizaci.
Vyberte si VPS balíček pro Castopod
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Castopod vytvořit
Castopod je komplexní open-source platforma pro hostování podcastů, vytvořená pro tvůrce, kteří chtějí profesionální publikační možnosti, aniž by se spoléhali na hostingové služby třetích stran. Zajišťuje správu epizod, automatické generování RSS kanálů pro distribuci na všechny hlavní platformy, podrobné analytické údaje o posluchačích a integraci ActivityPub pro decentralizované sociální sítě — to vše v jediném samostatně hostovaném balíčku.
Hostování vašeho podcastu na vlastním VPS znamená, že vlastníte data o svém publiku, vyhnete se poplatkům za šířku pásma za stažení a zachováte si plnou kontrolu nad distribucí a monetizací svého obsahu bez závislosti na konkrétní platformě.
Hlavní funkce Castopod
Automatická RSS distribuce
Generuje a automaticky udržuje váš RSS kanál podcastu, díky čemuž je váš pořad dostupný na Spotify, Apple Podcasts a ve všech hlavních adresářích.
Analytika posluchačů
Podrobné statistiky stahování, demografické údaje a metriky zapojení vám poskytnou potřebný přehled o publiku k strategickému rozvoji své show.
Vestavěná monetizace
Prémiové předplatné a funkce podpory posluchačů vám umožňují vybudovat udržitelný podcastový byznys přímo na své vlastní infrastruktuře.
Integrace ActivityPub
Připojte se k Fediverse, aby posluchači na decentralizovaných sociálních platformách mohli sledovat, komentovat a interagovat, aniž by opustili svou preferovanou aplikaci.
Víceuživatelská spolupráce
Oprávnění založená na rolích umožňují týmům spravovat epizody, analýzy a publikování napříč několika podcastovými sériemi z jednoho ovládacího panelu.
Proč provozovat Castopod u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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