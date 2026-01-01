Implementujte Jellyswarrm s instalací na jedno kliknutí.
Open-source reverzní proxy, která slučuje více serverů Jellyfin do jediné sjednocené mediální knihovny.
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Co všechno můžete s produktem Jellyswarrm vytvořit
Jellyswarrm je open-source agregační proxy, která kombinuje několik serverů Jellyfin za jedním koncovým bodem a prezentuje knihovny, uživatele a přehrávání, jako by pocházely z jediného serveru. Je navržen pro domácnosti a skupiny přátel, jejichž filmy, pořady a hudba se nacházejí na samostatných zařízeních nebo sítích, ale kteří chtějí jedno místo pro procházení a přehrávání všeho.
Protože nativně komunikuje s API Jellyfin, stávající mobilní, televizní a desktopové klienty fungují bez nutnosti rekonfigurace. Vlastní hostování Jellyswarrm na VPS vám poskytuje stabilní veřejný vstupní bod, který propojuje vzdálené instance Jellyfin bez VPN nebo SMB připojení, zatímco překódování stále probíhá na upstream serveru, který vlastní média.
Hlavní funkce Jellyswarrm
Jednotné zobrazení knihovny
Procházejte filmy, pořady a hudbu z každého připojeného serveru Jellyfin v rámci jediné mřížky knihovny se sloučenými řádky Pokračovat ve sledování a Nedávno přidáno.
Přímé upstreamové přehrávání
Streamy jsou doručovány přímo ze zdrojového serveru Jellyfin, takže transkódování a šířka pásma zůstávají na počítači, který vlastní média.
Kompatibilní s Jellyfin API
Klientům se jeví jako běžný server Jellyfin, takže stávající aplikace na Android, iOS, Roku, Fire TV a Apple TV fungují dál bez změn.
Meziserverové mapování uživatelů
Propojte účty napříč několika upstream servery, takže se každý divák přihlásí pouze jednou a uvidí knihovny, ke kterým má přístup všude.
Federace serverů
Automatická synchronizace uživatelů napříč připojenými instancemi Jellyfin udržuje přihlašovací údaje a přístup v souladu bez ručního žonglování s účty.
Osobní uživatelský dashboard
Vestavěná uživatelská stránka umožňuje divákům spravovat své přihlašovací údaje pro upstream a připojené knihovny z jednotného webového rozhraní.
Proč provozovat Jellyswarrm u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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