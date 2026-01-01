Nasazení Nexus Repository Manageru jedním kliknutím.
Univerzální správce úložiště artefaktů podporující Maven, npm, Docker, PyPI a další.
Vyberte si VPS balíček pro Nexus Repository Manager
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Nexus Repository Manager vytvořit
Sonatype Nexus Repository Manager je průmyslový standard pro úložiště artefaktů pro ukládání, organizování a distribuci artefaktů sestavení napříč všemi hlavními formáty balíčků. Slouží jako univerzální proxy cache pro Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub a desítky dalších registrů, dramaticky snižuje externí stahování a zrychluje sestavení.
Vlastní hostování Nexusu na vašem vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad úložištěm artefaktů, zásadami přístupu a bezpečnostním skenováním. Týmy získají jediný zdroj pravdy pro všechny závislosti — veřejné i soukromé — bez cen za uživatele nebo omezení cloudového úložiště.
Hlavní funkce Nexus Repository Manager
Univerzální podpora formátů
Hostujte a proxyujte Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go a mnoho dalších formátů z jedné instance.
Proxy a mezipaměť
Ukládejte vzdálené artefakty lokálně do mezipaměti, aby sestavení nikdy neselhala, protože nadřazený registr je pomalý nebo nedostupný.
Soukromá úložiště
Publikujte proprietární knihovny a obrazy Docker do soukromých hostovaných úložišť s podrobnou kontrolou přístupu.
Vyhledávání komponent
Fulltextové vyhledávání napříč všemi repozitáři umožňuje vývojářům rychle najít konkrétní verze artefaktů a jejich metadata.
Přístup na základě rolí
Definujte podrobná oprávnění pro každé úložiště, aby týmy viděly a publikovaly pouze do úložišť, která vlastní.
Proč provozovat Nexus Repository Manager u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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