Implementujte Expensave s instalací na jedno kliknutí.
Open-source sledovač osobních a rodinných výdajů pro sledování výdajových návyků a správu rodinných rozpočtů.
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Co všechno můžete s produktem Expensave vytvořit
Expensave je open-source aplikace pro sledování výdajů, vytvořená pro jednotlivce a rodiny, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad svými finančními daty. Díky sdíleným kalendářům výdajů, importu bankovních výpisů a reportům o výdajových návycích přeměňuje nezpracovaná transakční data na praktické poznatky, které vám pomohou pochopit, kam jdou vaše peníze.
Vlastní hostování Expensave na vašem vlastním VPS udržuje citlivá finanční data mimo komerční servery třetích stran, eliminuje opakované poplatky za předplatné a dává každému členovi domácnosti přístup bez sdílení přihlašovacích údajů – zatímco automatické zálohy chrání roky historie výdajů.
Hlavní funkce Expensave
Sdílené kalendáře výdajů
Více uživatelů může přispívat do stejného kalendáře, což usnadňuje rodinám a spolubydlícím udržovat transparentnost rozpočtu domácnosti.
Import bankovního výpisu
Importujte výpisy z finančních institucí pro automatické vyplňování transakcí, čímž se snižuje ruční zadávání a zajišťují se kompletní záznamy o výdajích.
Přehledy výdajových návyků
Vizuální analytika rozebírá příjmy a výdaje podle kategorií v čase, odhaluje vzorce, které vám pomáhají činit chytřejší rozpočtová rozhodnutí.
Progresivní webová aplikace
Mobilní PWA s responzivním designem vám umožňuje okamžitě zaznamenávat výdaje z jakéhokoli zařízení, takže vám na cestách nikdy neunikne žádná transakce.
Design s důrazem na soukromí
Všechna finanční data zůstávají na vašem vlastním serveru – žádná analytika třetích stran, žádné poplatky za předplatné a žádné riziko vypnutí komerční platformy.
Proč provozovat Expensave u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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